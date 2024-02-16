АфишаАфиша
Русский Українська

Образ дня: Зендея появилась на премьере "Дюны" в костюме робота

Образ актрисы, который однозначно войдет в историю моды.

Автор: Мельник Анна
Образ дня: Зендея появилась на премьере "Дюны" в костюме робота
Зендея
Getty Images

Читай также: Образ дня: Зендея предстала в соблазнительном наряде на премьере второй части фильма "Дюна"

Вчера в Лондоне состоялась премьера второй части фильма "Дюна", на которой все взгляды были прикованы только к Зендеи. Американская актриса всегда удивляет смелыми нарядами на красных дорожках, но к такому поклонники и модная пресса точно были не готовы .В этот раз девушка предстала в невероятном футуристичном творении от Thierry Mugler из его коллекции Couture осень-зима 1995 года, посвященной 20-летию "Cirque d'Hiver".

Зендея
Зендея
Getty Images

Костюм робота был создан из металла и прозрачного пластика. Под материалами на звезде был бежевый плотный комбинезон, который слился с оттенком кожи, создав "голый" эффект. Ансамбль выглядит очень необычно, поэтому определенно войдет в модную историю. Серебряные туфли на каблуках удачно дополнили образ знаменитости. Также актрисе сделали "мокрую" укладку и подобрали колье с бриллиантами и сапфирами от Bvlgari — Зендея является амбассадором бренда с 2020 года.

Зендея
Зендея
Getty Images

Зендея
Зендея
Getty Images

Зендея
Зендея
Getty Images

Ранее Марго Робби восхитила провокационным образом в винтажном платье.

Читайте нас в Google.News
Теги:
мода, стиль, красная дорожка, Зендея, премьера фильма, Дюна, образ

Статьи по теме

Тринчер показала пьянящие фото в платье-сетке и посоветовала развивать черту
Тринчер показала пьянящие фото в платье-сетке и посоветовала развивать черту
С чем носить цветочное платье весной 2024: показывает Ева Мендес
С чем носить цветочное платье весной 2024: показывает Ева Мендес
"Но лучше быть с любимым": Тринчер в белье показала компаньона в Валентинов день
"Но лучше быть с любимым": Тринчер в белье показала компаньона в Валентинов день
"Пусть Бог милует": дочь Поляковой впечатлила публику видео до и после визажистки
"Пусть Бог милует": дочь Поляковой впечатлила публику видео до и после визажистки
Этим 3 знакам зодиака предстоит важная встреча на следующей неделе
Этим 3 знакам зодиака предстоит важная встреча на следующей неделе
Какой церковный праздник 17 февраля 2024 года - традиции и что нельзя делать
Какой церковный праздник 17 февраля 2024 года - традиции и что нельзя делать

Личность дня

Образ дня: Зендея появилась на премьере "Дюны" в костюме робота

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK