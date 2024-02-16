Образ дня: Зендея появилась на премьере "Дюны" в костюме робота

Образ актрисы, который однозначно войдет в историю моды.

Автор: Мельник Анна

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Вчера в Лондоне состоялась премьера второй части фильма "Дюна", на которой все взгляды были прикованы только к Зендеи. Американская актриса всегда удивляет смелыми нарядами на красных дорожках, но к такому поклонники и модная пресса точно были не готовы .В этот раз девушка предстала в невероятном футуристичном творении от Thierry Mugler из его коллекции Couture осень-зима 1995 года, посвященной 20-летию "Cirque d'Hiver".

Зендея Getty Images

Костюм робота был создан из металла и прозрачного пластика. Под материалами на звезде был бежевый плотный комбинезон, который слился с оттенком кожи, создав "голый" эффект. Ансамбль выглядит очень необычно, поэтому определенно войдет в модную историю. Серебряные туфли на каблуках удачно дополнили образ знаменитости. Также актрисе сделали "мокрую" укладку и подобрали колье с бриллиантами и сапфирами от Bvlgari — Зендея является амбассадором бренда с 2020 года.

Зендея Getty Images

Зендея Getty Images

Зендея Getty Images

Ранее Марго Робби восхитила провокационным образом в винтажном платье.