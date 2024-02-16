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Победительница Холостяка показалась в нежных платьях на фоне драконов

Анна Богдан позировала в образах, которые напоминают Дейенерис Таргариен.

Автор: Дмитрий Сыч
Победительница Холостяка показалась в нежных платьях на фоне драконов
Девичья фамилия Богдан, которую она использует в инстаграме, – Сторожук
instagram hannastorozhuk

Анна Богдан обновила свой блог свежими фотографиями в сказочном стиле. Победительница 11-го "Холостяка" снялась на фоне пагод и скульптур в виде драконов.

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31-летняя уроженка столицы позировала с распущенными волосами в нескольких нарядах. Сначала она показалась в декольтированном платье. Далее – в другом платье с узорчатым верхом и свободной юбочной частью. В конце концов – в платье с похожим орнаментом и облегающим низом.

Где именно снялась Анна, она не уточнила, отметив в геолокации столицу. А в подписи к фото путешественница оставила эмодзи в виде дракона.

instagram hannastorozhuk

instagram hannastorozhuk

instagram hannastorozhuk

instagram hannastorozhuk

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Напомним, что Дуа Липа позволила инстаграмщикам лучше рассмотреть ее платье с "Грэмми", напоминающее рыцарские доспехи.

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Теги:
фото, Дейенерис Таргариен, платье, Холостяк, Таргариен, Анна Богдан

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