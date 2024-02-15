"Эйфория после встречи": Тина Кароль показалась в облегающем латексном платье

В День влюбленных Тина Кароль провела прямой эфир в соцсети.

Тина Кароль подытожила горячими фотографиями виртуальную встречу с фанами. 39-летняя народная артистка Украины поделилась четырьмя кадрами в облегающем наряде.

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Блондинка позировала на белом фоне в красном латексном платье без бретелей. Она также обулась в босоножки-лодочки на шпильке. Снялась, сидя на пьедестале из двух подвижных ступенек.

"Эйфория после встречи с вами! Спасибо за прямую трансляцию в тиктоке", – подписала кадры Татьяна Либерман.

instagram tina_karol

instagram tina_karol

instagram tina_karol

instagram tina_karol

"Так тепло. Так душевно. И смех, и слезы были во время эфира. Хочется уже на концерты, чтобы почувствовать это и прожить".

"Я считаю, что вечер в День влюбленных провела просто шикарно в компании с Тиной Кароль. Эфир был невероятным!"

"Требую больше трансляций в тиктоке, устройте еще".

"Такой комфортный, домашний эфир. Было очень интересно просматривать, как вы наблюдаете за своим выступлением", – отметили в комментариях пользователи.

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