"Эйфория после встречи": Тина Кароль показалась в облегающем латексном платье
В День влюбленных Тина Кароль провела прямой эфир в соцсети.
Пользователи тепло отозвались о недавней трансляции певицы
instagram tina_karol
Тина Кароль подытожила горячими фотографиями виртуальную встречу с фанами. 39-летняя народная артистка Украины поделилась четырьмя кадрами в облегающем наряде.
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Блондинка позировала на белом фоне в красном латексном платье без бретелей. Она также обулась в босоножки-лодочки на шпильке. Снялась, сидя на пьедестале из двух подвижных ступенек.
"Эйфория после встречи с вами! Спасибо за прямую трансляцию в тиктоке", – подписала кадры Татьяна Либерман.
instagram tina_karol
instagram tina_karol
instagram tina_karol
instagram tina_karol
- "Так тепло. Так душевно. И смех, и слезы были во время эфира. Хочется уже на концерты, чтобы почувствовать это и прожить".
- "Я считаю, что вечер в День влюбленных провела просто шикарно в компании с Тиной Кароль. Эфир был невероятным!"
- "Требую больше трансляций в тиктоке, устройте еще".
- "Такой комфортный, домашний эфир. Было очень интересно просматривать, как вы наблюдаете за своим выступлением", – отметили в комментариях пользователи.
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