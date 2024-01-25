Каменских показала свое неидеальное фото и пообещала это делать снова

Настя Каменских обратилась к публике со своими размышлениями насчет старения.

Анастасия Каменских посвятила новый пост критически важной для многих теме – хорошим фотографиям. Также артистка поделилась идеей.

"Мы все становимся зависимыми от идеальной картинки мира: гладкой кожи, изящных форм, идеальных пропорций. Но забываем, что настоящая красота в том, чтобы не бояться быть собой, быть настоящими, а не идеальными. Читай также: Мейхер заполнила опустевшую страницу телодвижениями, получила похвалу и критику Ведь у каждого из нас, я уверена, не все снимки удачные, форма не все время идеальна, а кожа по-разному реагирует на стресс и разные жизненные обстоятельства", – начала обращение к публике 36-летняя певица.

К посту исполнительница добавила два своих кадра в облегающем топе. Первый, похоже, относится к удачным. Второй отличается от идеального только полузакрытыми глазами.

instagram kamenskux

instagram kamenskux

"Поэтому я хочу начать рубрику на своей странице "imperfectNK"[неидеальная НК], где буду делиться смешными, возможно, не очень удачными, но жизненными и реалистичными фото. Пусть это станет возможностью воспринять морщинки в уголках глаз не как признак старости, а как повод поблагодарить за каждый счастливый момент, наполненный искренними улыбками", – продолжила вторая половина Потапа.

Настя Каменских также предложила выкладывать собственные "неидеальные" снимки посетителям своей ссоры и отмечать ее. Она, мол, будет лайкать и комментировать.

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Раньше мы писали, что к "неидеальным" людям себя причислил бойфренд блогерши-миллионницы Тани Пренткович после полета с ней на Мальдивы.