Тренды макияжа 2024: 5 красивых идей, которые стоит попробовать в этом году

Новый сезон — новые тренды в макияже.

Автор: Мельник Анна

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Влажные веки

На рынке практически ежедневно появляется так много косметических продуктов, брендов и тенденций, что у девушек точно разбегаются глаза. В 2024 году в тренде одновременно будут яркие приемы и уже привычные макияжи, которые не теряют свою актуальность уже который сезон. Собрали для вас некоторые из них, чтобы вы точно знали, как накраситься.

Влажные веки pinterest

Добиться глянцевого блеска можно с помощью специальных теней с эффектом влажных век. Выбор цвета остается за вами, но для вечеринок используйте насыщенные оттенки, а для дневных образов — почти прозрачные. Чтобы покрытие не скатывалось в складках верхнего века, используйте базу под тени или праймер. Кроме того, глянцевые веки — это яркий акцент, поэтому остальной макияж желательно выдержать в нейтральных оттенках.

Peach Fuzz

Peach Fuzz pinterest

В середине декабря Институт цвета Pantone объявил самый модный оттенок следующего года — Peach Fuzz («персиковый пух»). Он будет царствовать не только в модной, но и в бьюти-индустрии. Этот оттенок может найти отражение в помаде, румянах, тенях для век и подводке, поэтому смело используйте его в своем макияже.

Матовые смоки

Матовые смоки pinterest

Глаза как нельзя лучше подчеркнут матовые смоки. Эта классическая техника макияжа прекрасно адаптируется для любого образа. Сделав выбор в пользу песочных, персиковых и светло-коричневых оттенков, можно получить отличный бьюти-образ на каждый день. А чтобы получить более яркий макияж, достаточно углубить цвет или сделать его более насыщенным.

«Невидимый» макияж

«Невидимый» макияж pinterest

Натуральность и минимализм — основа этого макияжа. Ухоженная кожа неизменно остается главным трендом уже несколько сезонов. Легкий румянец и мягкая растушевка теней так же важны для этого тренда, как и пастельные тона. Вы можете экспериментировать с нанесением: чтобы добиться полупрозрачного эффекта, растушевывайте кремовые текстуры с помощью влажного спонжа. После закрепите их сухими продуктами, нанеся их легкой дымкой. В завершении нанесите пудру с мелким шиммером, которая придаст коже деликатное сияние и поможет закрепить макияж.

Графичные стрелки

Графичные стрелки pinterest

Стрелки — один из тех элементов макияжа, который остается актуальным всегда, вне зависимости от смены трендов. Тем не менее, даже они подвержены влиянию некоторых тенденций. Например, в 2024 году визажисты предлагают нам носить четкие, графичные и очень длинные стрелки. Как и в случае с влажными веками, такие стрелки лучше оставить центральным элементом в макияже, чтобы образ оставался сбалансированным.

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