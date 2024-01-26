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Тренды макияжа 2024: 5 красивых идей, которые стоит попробовать в этом году

Новый сезон — новые тренды в макияже.

Автор: Мельник Анна
Тренды макияжа 2024: 5 красивых идей, которые стоит попробовать в этом году
Тренды макияжа 2024: 5 красивых идей, которые стоит попробовать в этом году
freepik.com

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На рынке практически ежедневно появляется так много косметических продуктов, брендов и тенденций, что у девушек точно разбегаются глаза. В 2024 году в тренде одновременно будут яркие приемы и уже привычные макияжи, которые не теряют свою актуальность уже который сезон. Собрали для вас некоторые из них, чтобы вы точно знали, как накраситься.

Влажные веки

Влажные веки
Влажные веки
pinterest

Добиться глянцевого блеска можно с помощью специальных теней с эффектом влажных век. Выбор цвета остается за вами, но для вечеринок используйте насыщенные оттенки, а для дневных образов — почти прозрачные. Чтобы покрытие не скатывалось в складках верхнего века, используйте базу под тени или праймер. Кроме того, глянцевые веки — это яркий акцент, поэтому остальной макияж желательно выдержать в нейтральных оттенках.

Peach Fuzz

Peach Fuzz
Peach Fuzz
pinterest

В середине декабря Институт цвета Pantone объявил самый модный оттенок следующего года — Peach Fuzz («персиковый пух»). Он будет царствовать не только в модной, но и в бьюти-индустрии. Этот оттенок может найти отражение в помаде, румянах, тенях для век и подводке, поэтому смело используйте его в своем макияже.

Матовые смоки

Матовые смоки
Матовые смоки
pinterest

Глаза как нельзя лучше подчеркнут матовые смоки. Эта классическая техника макияжа прекрасно адаптируется для любого образа. Сделав выбор в пользу песочных, персиковых и светло-коричневых оттенков, можно получить отличный бьюти-образ на каждый день. А чтобы получить более яркий макияж, достаточно углубить цвет или сделать его более насыщенным.

«Невидимый» макияж

«Невидимый» макияж
«Невидимый» макияж
pinterest

Натуральность и минимализм — основа этого макияжа. Ухоженная кожа неизменно остается главным трендом уже несколько сезонов. Легкий румянец и мягкая растушевка теней так же важны для этого тренда, как и пастельные тона. Вы можете экспериментировать с нанесением: чтобы добиться полупрозрачного эффекта, растушевывайте кремовые текстуры с помощью влажного спонжа. После закрепите их сухими продуктами, нанеся их легкой дымкой. В завершении нанесите пудру с мелким шиммером, которая придаст коже деликатное сияние и поможет закрепить макияж.

Графичные стрелки

Графичные стрелки
Графичные стрелки
pinterest

Стрелки — один из тех элементов макияжа, который остается актуальным всегда, вне зависимости от смены трендов. Тем не менее, даже они подвержены влиянию некоторых тенденций. Например, в 2024 году визажисты предлагают нам носить четкие, графичные и очень длинные стрелки. Как и в случае с влажными веками, такие стрелки лучше оставить центральным элементом в макияже, чтобы образ оставался сбалансированным.

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Теги:
макияж, тренды, красота

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