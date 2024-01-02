Хайди Клум снялась на море топлес и показала ягодицы

Немецкая топ-модель провела первые дни 2024-го с бутылкой дорогого шампанского и купаниями.

Хайди Клум все еще отдыхает со своим мужем Томом Каулитцем где-то в теплых краях. Немецкая супермодель порадовала подписчиков солнечно-морскими пейзажами и своим обнаженным телом.

Читай также: Бывшая Кличко показала веселье на пляже Лос-Анджелеса в купальнике

В одном из свежих постов зафиксировано купание супругов с надувными кругами.

instagram heidiklum

Еще Хайди показала, как Том откупоривал им на пляжной подстилке бутылку алкогольного напитка от французского производителя, которую можно приобрести за 12 тысяч гривен.

instagram heidiklum

Ну а потом Клум сняла на видео, как она шагает у бассейна лишь в нижней части бикини на фоне моря и островков.

instagram heidiklum

instagram heidiklum

instagram heidiklum

Читай также: "Чтобы не плакать, я смеюсь": Полякову разнесли за фото в бикини в Танзании

Раньше мы писали, что Хайди Клум и 2023-й завершила топлес-лежанием на пляже. Она попала в наш годовой список самых откровенных снимков публичных персон.