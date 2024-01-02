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Хайди Клум снялась на море топлес и показала ягодицы

Немецкая топ-модель провела первые дни 2024-го с бутылкой дорогого шампанского и купаниями.

Автор: Дмитрий Сыч
Хайди Клум снялась на море топлес и показала ягодицы
Хайди на отдыхе составляет компанию супруг
instagram heidiklum

Хайди Клум все еще отдыхает со своим мужем Томом Каулитцем где-то в теплых краях. Немецкая супермодель порадовала подписчиков солнечно-морскими пейзажами и своим обнаженным телом.

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В одном из свежих постов зафиксировано купание супругов с надувными кругами.

instagram heidiklum

Еще Хайди показала, как Том откупоривал им на пляжной подстилке бутылку алкогольного напитка от французского производителя, которую можно приобрести за 12 тысяч гривен.

instagram heidiklum

Ну а потом Клум сняла на видео, как она шагает у бассейна лишь в нижней части бикини на фоне моря и островков.

instagram heidiklum

instagram heidiklum

instagram heidiklum

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Раньше мы писали, что Хайди Клум и 2023-й завершила топлес-лежанием на пляже. Она попала в наш годовой список самых откровенных снимков публичных персон.

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Теги:
фото, Новый год, отдых, Хайди Клум, море, модель, путешествие, ТОПЛЕС

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