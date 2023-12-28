Мишина показала горячий фотосет в платье с открытым низом груди

Ксения Мишина побудила публику обсуждать, "что подумает ее сын о таких кадрах".

Ксения Мишина в очередной раз подсластила свой блог пикантными снимками. 34-летняя уроженка Севастополя представила 9 фотографий в откровенном платье.

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Кадры сняты на белом фоне. Звезда сериалов "Клятва врача" и "Крепостная" поизвивалась для них в одежде, верхняя боковая часть которой была весьма лишена ткани.

"От 1 до 10…" – подписала изображение лицедейка, очевидно, предложив выбрать лучшие фотографии.

instagram misha.k.ua

instagram misha.k.ua

instagram misha.k.ua

instagram misha.k.ua

instagram misha.k.ua

instagram misha.k.ua

instagram misha.k.ua

instagram misha.k.ua

instagram misha.k.ua

В комментариях ее исправили. Мол, в публикации – на кадр меньше. А еще подписчики живо обсуждают, какой будет реакция 11-летнего Платона, сына Мишиной, на эти снимки:

instagram misha.k.ua

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