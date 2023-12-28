"Не украинец": Эктора Хименеса-Браво разочаровали слова близкого человека

Эктор Хименес-Браво поведал в видеообращении о том, что для него значит быть украинцем.

Эктор сказал, что автор шокирующей фразы, возможно, ему больше не друг

Эктор Хименес-Браво, имеющий гражданство Колумбии, Канады и Украины, рассказал о своей принадлежности к украинцам. Шеф-повар, который будет отмечать 14 января 52-летие, выложил видеообращение на эту тему. Также он кое-что рассказал в подписи к посту. В частности, раскрыл язвительные фразы, которые звучали в его адрес:

"15 лет я в Украине. И все время слышал в свою сторону, что я не украинец и "отправляйся в свою Колумбию"".

Читай также: Барских представит новую патриотическую песню в Польше

Несмотря на мнения некоторых из окружающих, Эктор считает себя украинцем. А еще деятель объяснил, чем это доказывает:

"В сердце я – украинец. Друзья, не важно, есть ли паспорт и штамп. Я живу здесь, работаю, плачу налоги и помогаю в самые сложные времена всем, кто в этом нуждается. Во время войны я имел возможность уехать за границу очень много раз, но нет, я здесь. Потому что Украина – мой дом. Как я могу покинуть свою семью на произвол судьбы?"

Хименеса-Браво повергло в шок то, что он услышал "эти слова от близкого" ему человека.

"Они прозвучали с холодом в сердце. Я разочарован. Но все-таки я был, есть и буду всегда украинцем и продолжу делать все, что в моих силах для нашей победы", – завершил подпись его автор.

Непосредственно в ролике знаток блюд также уточнил, что "его семья – каждый украинец", и что он любит Украину.

К слову, Эктор Хименес-Браво получил украинское гражданство в мае 2021 года.

Читай также: Валевская поразила публику дефиле в патриотическом платье в Нью-Йорке

Раньше мы писали о том, считает ли себя ультранационалистом Олег Скрипка.