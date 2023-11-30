Какой шарф носить прямо сейчас: демонстрирует Джиджи Хадид

Один из самых актуальных аксессуаров

Автор: Мельник Анна

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Зимний сезон — вовсе не повод ограничивать себя в ярких красках. И лучше всего в этом помогут аксессуары — вот где можно разгуляться. К примеру, знаменитая американская супермодель Джиджи Хадид недавно примерила ультрамодный шарф.

Джиджи Хадид instagram

Джиджи предстала в стильном образе, который легко повторить. Звезда подиумов надела удлиненный голубой кардиган, прямые черные джинсы и потертую кожаную куртку. Модным акцентом в аутфите стал полосатый шарф — один из главных трендов осенне-зимнего сезона. К слову, кожаную куртку советуем заменить на дубленку или пуховик, чтобы не замерзнуть.

Джиджи Хадид instagram

Ранее Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить черный, чтобы не выглядеть скучно.