"Роксолеся. Современный век": Никитюк показала декольте и рыжие волосы
Леся Никитюк продемонстрировала публике образ с новой прической и заработала массу комплиментов.
Леся Никитюк предложила инстаграмщикам свою версию Роксоланы из сериала "Великолепный век". Телеведущая поделилась коротким видео в новом образе.
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В ролике 36-летняя блондинка сидит в гримерке в пушистом молочном кардигане и снимает себя на смартфон. Волосы Леси – рыжего цвета.
Никитюк не уточнила, парик на ней, или она перекрасилась. В подписи к видео оставила интригу:
"Роксолеся. Современный век. Скоро…"
Тем временем пользователи соцсети осыпали Лесю комплиментами:
- "Лесь, вы тот гарем перетоптали бы своими шикарными ногами по дороге к султану".
- "Не ту актрису они в кино брали".
- "Правильно, Леся, покажи им, кто Хюррем Султан в этом гареме!"
- "Я считаю очень странным, что Леся еще не снималась в кино, она талант".
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Напомним, что Марго Робби, Дженнифер Лопес, Дуа Липа, Ким Кардашьян, Меган Фокс и еще ряд публичных лиц названы "самыми стильными звездами ноября".