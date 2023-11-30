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"Роксолеся. Современный век": Никитюк показала декольте и рыжие волосы

Леся Никитюк продемонстрировала публике образ с новой прической и заработала массу комплиментов.

Автор: Дмитрий Сыч
"Роксолеся. Современный век": Никитюк показала декольте и рыжие волосы
Подписчики считают, что Леся Никитюк лучше бы справилась с ролью Хюррем Султан, чем Мерьем Узерли
instagram lesia_nikituk

Леся Никитюк предложила инстаграмщикам свою версию Роксоланы из сериала "Великолепный век". Телеведущая поделилась коротким видео в новом образе.

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В ролике 36-летняя блондинка сидит в гримерке в пушистом молочном кардигане и снимает себя на смартфон. Волосы Леси – рыжего цвета.

Никитюк не уточнила, парик на ней, или она перекрасилась. В подписи к видео оставила интригу:

"Роксолеся. Современный век. Скоро…"

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

Тем временем пользователи соцсети осыпали Лесю комплиментами:

  • "Лесь, вы тот гарем перетоптали бы своими шикарными ногами по дороге к султану".
  • "Не ту актрису они в кино брали".
  • "Правильно, Леся, покажи им, кто Хюррем Султан в этом гареме!"
  • "Я считаю очень странным, что Леся еще не снималась в кино, она талант".

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Напомним, что Марго Робби, Дженнифер Лопес, Дуа Липа, Ким Кардашьян, Меган Фокс и еще ряд публичных лиц названы "самыми стильными звездами ноября".

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Теги:
кино, Леся Никитюк, Роксолана, шоу-бизнес, образ, прическа, Великолепный век

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