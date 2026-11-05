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Садовые работы в ноябре: какие овощи сажать, что делать в саду

Садоводство в ноябре — ваше ежемесячное руководство по посадке овощей, фруктов, деревьев и других растений.

Автор: Сайко Леся
Садовые работы в ноябре: какие овощи сажать, что делать в саду
Садовые работы в ноябре: какие овощи сажать, что делать в саду
freepik.com

Осень подходит к концу, с деревьев опадают последние листья, дни становятся влажнее и заметно холоднее. Это более спокойное время года в саду и прекрасная возможность поразмышлять, что в саду хорошо сработало, а что нет, и начать планировать на следующий год. Это также прекрасное время, чтобы взглянуть на свои комнатные растения и убедиться, что они готовы к зиме.

Что посадить и сделать в ноябре?

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Ноябрь — это время года, когда многие из нас заходят внутрь и, возможно, имеют немного больше времени, чтобы насладиться своими собственными усилиями. Подумайте о согревающих супах, жареных корнеплодах и яблочных крамблах, приготовленных из ингредиентов из сада. Но есть еще над чем поработать. Если вы хотите знать, что сажать в ноябре и какие работы вам следует выполнять, узнайте больше в нашей статье, где мы расскажем все о посадке в ноябре.

Какие овощи сажать в ноябре

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Следующие овощи с радостью перенесут холода — они выйдут из зимы с прочно укоренившейся корневой системой и с нетерпением ждут весны:

  • Бобы
  • Чеснок
  • Лук
  • Горох

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Многие из овощей, посеянных весной, уже созрели. Крестоцветные, такие как капуста и брюква, действительно проявляют себя и служат важным источником питательных веществ в холодные месяцы:

  • Свекла
  • Брокколи
  • брюссельская капуста
  • Капуста
  • Морковь
  • Цветная капуста
  • Сельдерей
  • Мангольд
  • Иерусалимские артишоки
  • капуста
  • Лук-порей
  • Латук
  • Пастернак
  • швед
  • Репа

Уход за растениями в ноябре

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Ноябрь на огороде требует довольно мало ухода. Перед любой зимней погодой необходима некоторая подготовка:

  • Спаржа – срежьте желтую листву на высоте 2–3 см (1 дюйм) над землей.
  • Цветная капуста – пригибайте листья к развивающимся кочанам, чтобы защитить их от мороза.
  • Шаровидные артишоки – срежьте стебли и добавьте в компостную кучу.
  • Топинамбуры — срезанные на высоте около 1 фута над землей. Это защитит их от повреждения ветром, но при этом позволит найти их под любым снегопадом.

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Затем ваше внимание должно быть обращено на защиту растений от голодных вредителей:

  • Свекла и морковь – соберите оставшиеся корни. Слизни, а затем и мокрицы повредят их, когда почва станет влажной.
  • Брокколи, брюссельская капуста, белокочанная и листовая капуста — держите накрытыми сеткой, чтобы к ним не добрались птицы.

Что сделать во дворе, в саду и на огороде в ноябре: 

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    Установите постоянный бордюр вокруг газона, чтобы его было легче срезать до аккуратного края.
  • Проверьте, правильно ли прикреплены желоба ко всем конструкциям в саду. Плохо функционирующий желоб может переливать определенные участки сада, вызывая заболачивание и повреждая растения.
  • Тем не менее дождевая вода, собранная правильно и целенаправленно используемая в саду, полезна для окружающей среды и для большинства растений, которые обычно предпочитают неочищенную воду.
  • Разложите компост из кучи на грядках. Это защитит почву и растения от непогоды и облегчит работу с землей весной.
  • Удалите опавшие листья с клумб и газонов и добавьте их в компостную кучу или в контейнер для формования листьев.
  • Составьте список желаемого нового оборудования, необходимого для сада. Возможно, пришло время новой вилки или секатора?
  • Создайте болотный сад. Привлеките в свой сад лягушек, тритонов, жаб и полезных насекомых. По краю можно разместить влаголюбивые растения, чтобы обеспечить укрытие.
  • Начните планировать следующий год. Закажите семена и новые фруктовые деревья и начните набрасывать планы на сад.
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Теги:
ноябрь, сад, садоводство

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