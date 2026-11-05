Садовые работы в ноябре: какие овощи сажать, что делать в саду

Садоводство в ноябре — ваше ежемесячное руководство по посадке овощей, фруктов, деревьев и других растений.

Автор: Сайко Леся

Осень подходит к концу, с деревьев опадают последние листья, дни становятся влажнее и заметно холоднее. Это более спокойное время года в саду и прекрасная возможность поразмышлять, что в саду хорошо сработало, а что нет, и начать планировать на следующий год. Это также прекрасное время, чтобы взглянуть на свои комнатные растения и убедиться, что они готовы к зиме.

Что посадить и сделать в ноябре?

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Какие овощи сажать в ноябре

Ноябрь — это время года, когда многие из нас заходят внутрь и, возможно, имеют немного больше времени, чтобы насладиться своими собственными усилиями. Подумайте о согревающих супах, жареных корнеплодах и яблочных крамблах, приготовленных из ингредиентов из сада. Но есть еще над чем поработать. Если вы хотите знать, что сажать в ноябре и какие работы вам следует выполнять, узнайте больше в нашей статье, где мы расскажем все о посадке в ноябре.

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Бобы

Чеснок

Лук

Горох

Следующие овощи с радостью перенесут холода — они выйдут из зимы с прочно укоренившейся корневой системой и с нетерпением ждут весны:

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Свекла

Брокколи

брюссельская капуста

Капуста

Морковь

Цветная капуста

Сельдерей

Мангольд

Иерусалимские артишоки

капуста

Лук-порей

Латук

Пастернак

швед

Репа

Уход за растениями в ноябре

Многие из овощей, посеянных весной, уже созрели. Крестоцветные, такие как капуста и брюква, действительно проявляют себя и служат важным источником питательных веществ в холодные месяцы:

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Спаржа – срежьте желтую листву на высоте 2–3 см (1 дюйм) над землей.

Цветная капуста – пригибайте листья к развивающимся кочанам, чтобы защитить их от мороза.

Шаровидные артишоки – срежьте стебли и добавьте в компостную кучу.

Топинамбуры — срезанные на высоте около 1 фута над землей. Это защитит их от повреждения ветром, но при этом позволит найти их под любым снегопадом.

Ноябрь на огороде требует довольно мало ухода. Перед любой зимней погодой необходима некоторая подготовка:

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Свекла и морковь – соберите оставшиеся корни. Слизни, а затем и мокрицы повредят их, когда почва станет влажной.

Брокколи, брюссельская капуста, белокочанная и листовая капуста — держите накрытыми сеткой, чтобы к ним не добрались птицы.

Что сделать во дворе, в саду и на огороде в ноябре:

Читай также: Рутарий: что это такое, как украсить корягами сад или приусадебный участок Установите постоянный бордюр вокруг газона, чтобы его было легче срезать до аккуратного края.

Установите постоянный бордюр вокруг газона, чтобы его было легче срезать до аккуратного края. Проверьте, правильно ли прикреплены желоба ко всем конструкциям в саду. Плохо функционирующий желоб может переливать определенные участки сада, вызывая заболачивание и повреждая растения.

Тем не менее дождевая вода, собранная правильно и целенаправленно используемая в саду, полезна для окружающей среды и для большинства растений, которые обычно предпочитают неочищенную воду.

Разложите компост из кучи на грядках. Это защитит почву и растения от непогоды и облегчит работу с землей весной.

Удалите опавшие листья с клумб и газонов и добавьте их в компостную кучу или в контейнер для формования листьев.

Составьте список желаемого нового оборудования, необходимого для сада. Возможно, пришло время новой вилки или секатора?

Создайте болотный сад. Привлеките в свой сад лягушек, тритонов, жаб и полезных насекомых. По краю можно разместить влаголюбивые растения, чтобы обеспечить укрытие.

Начните планировать следующий год. Закажите семена и новые фруктовые деревья и начните набрасывать планы на сад.

Затем ваше внимание должно быть обращено на защиту растений от голодных вредителей: