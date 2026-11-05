Садовые работы в ноябре: какие овощи сажать, что делать в саду
Садоводство в ноябре — ваше ежемесячное руководство по посадке овощей, фруктов, деревьев и других растений.
Осень подходит к концу, с деревьев опадают последние листья, дни становятся влажнее и заметно холоднее. Это более спокойное время года в саду и прекрасная возможность поразмышлять, что в саду хорошо сработало, а что нет, и начать планировать на следующий год. Это также прекрасное время, чтобы взглянуть на свои комнатные растения и убедиться, что они готовы к зиме.
Что посадить и сделать в ноябре?
Читай также: Как сделать сад на балконе: что высаживать и как ухаживатьНоябрь — это время года, когда многие из нас заходят внутрь и, возможно, имеют немного больше времени, чтобы насладиться своими собственными усилиями. Подумайте о согревающих супах, жареных корнеплодах и яблочных крамблах, приготовленных из ингредиентов из сада. Но есть еще над чем поработать. Если вы хотите знать, что сажать в ноябре и какие работы вам следует выполнять, узнайте больше в нашей статье, где мы расскажем все о посадке в ноябре.
Какие овощи сажать в ноябре
Читай также: Как оформить маленький сад или палисадник возле дома: ТОП идей с фотоСледующие овощи с радостью перенесут холода — они выйдут из зимы с прочно укоренившейся корневой системой и с нетерпением ждут весны:
- Бобы
- Чеснок
- Лук
- Горох
Читай также: Дача, сад и огород: 5 причин замочить семена перед посадкойМногие из овощей, посеянных весной, уже созрели. Крестоцветные, такие как капуста и брюква, действительно проявляют себя и служат важным источником питательных веществ в холодные месяцы:
- Свекла
- Брокколи
- брюссельская капуста
- Капуста
- Морковь
- Цветная капуста
- Сельдерей
- Мангольд
- Иерусалимские артишоки
- капуста
- Лук-порей
- Латук
- Пастернак
- швед
- Репа
Уход за растениями в ноябре
Читай также: Как избавиться от слизней, атакующих сад и огород: лайфхакиНоябрь на огороде требует довольно мало ухода. Перед любой зимней погодой необходима некоторая подготовка:
- Спаржа – срежьте желтую листву на высоте 2–3 см (1 дюйм) над землей.
- Цветная капуста – пригибайте листья к развивающимся кочанам, чтобы защитить их от мороза.
- Шаровидные артишоки – срежьте стебли и добавьте в компостную кучу.
- Топинамбуры — срезанные на высоте около 1 фута над землей. Это защитит их от повреждения ветром, но при этом позволит найти их под любым снегопадом.
Читай также: Как правильно выращивать, удобрять и поливать розы для пышного цветенияЗатем ваше внимание должно быть обращено на защиту растений от голодных вредителей:
- Свекла и морковь – соберите оставшиеся корни. Слизни, а затем и мокрицы повредят их, когда почва станет влажной.
- Брокколи, брюссельская капуста, белокочанная и листовая капуста — держите накрытыми сеткой, чтобы к ним не добрались птицы.
Что сделать во дворе, в саду и на огороде в ноябре:
Читай также: Рутарий: что это такое, как украсить корягами сад или приусадебный участокУстановите постоянный бордюр вокруг газона, чтобы его было легче срезать до аккуратного края.
- Проверьте, правильно ли прикреплены желоба ко всем конструкциям в саду. Плохо функционирующий желоб может переливать определенные участки сада, вызывая заболачивание и повреждая растения.
- Тем не менее дождевая вода, собранная правильно и целенаправленно используемая в саду, полезна для окружающей среды и для большинства растений, которые обычно предпочитают неочищенную воду.
- Разложите компост из кучи на грядках. Это защитит почву и растения от непогоды и облегчит работу с землей весной.
- Удалите опавшие листья с клумб и газонов и добавьте их в компостную кучу или в контейнер для формования листьев.
- Составьте список желаемого нового оборудования, необходимого для сада. Возможно, пришло время новой вилки или секатора?
- Создайте болотный сад. Привлеките в свой сад лягушек, тритонов, жаб и полезных насекомых. По краю можно разместить влаголюбивые растения, чтобы обеспечить укрытие.
- Начните планировать следующий год. Закажите семена и новые фруктовые деревья и начните набрасывать планы на сад.