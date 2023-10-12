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Бужинская показалась с Ребровым и флагом Украины в Чехии

Екатерина Бужинская заодно поведала, чем для нации являются спортсмены и артисты.

Автор: Дмитрий Сыч
Бужинская показалась с Ребровым и флагом Украины в Чехии
Когда и при каких обстоятельствах был снят кадр, певица не сообщила
instagram buzhynska

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская поделилась зарубежным снимком с экс-динамовцем Сергеем Ребровым. Как отмечено в геолокации к их общей фотографии, снялись публичные персоны в Праге.

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На изображении 44-летняя певица и 49-летний футболист улыбаются. Бужинская держит сине-желтый флаг, а Ребров – книжку, пакеты и придерживает флаг.

"Спортсмены и артисты – гордость нации!" – подписала кадр Екатерина.

Когда и при каких обстоятельствах была снята фотография, Бужинская не уточнила.

instagram buzhynska

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Раньше мы писали, что блоггер Верба показала ягодицы на сапборде. Для морских снимков блогерша-миллионница позировала с подругами.

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Теги:
Чехия, Украина, футбол, Прага, певица, футболист, шоу-бизнес, Екатерина Бужинская

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