Бужинская показалась с Ребровым и флагом Украины в Чехии
Екатерина Бужинская заодно поведала, чем для нации являются спортсмены и артисты.
Когда и при каких обстоятельствах был снят кадр, певица не сообщила
instagram buzhynska
Народная артистка Украины Екатерина Бужинская поделилась зарубежным снимком с экс-динамовцем Сергеем Ребровым. Как отмечено в геолокации к их общей фотографии, снялись публичные персоны в Праге.
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На изображении 44-летняя певица и 49-летний футболист улыбаются. Бужинская держит сине-желтый флаг, а Ребров – книжку, пакеты и придерживает флаг.
"Спортсмены и артисты – гордость нации!" – подписала кадр Екатерина.
Когда и при каких обстоятельствах была снята фотография, Бужинская не уточнила.
instagram buzhynska
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