Узнайте, как можно увидеть кольцевое солнечное затмение 14 октября 2023 года из любой точки Украины.

Автор: Сайко Леся

Солнечное затмение 14 октября 2023 года: что можно и нельзя делать

В течение дня 14 октября 2023 года Солнце, Луна и Земля выстроятся идеально, образуя солнечное затмение. В 20:59 по киевскому времени состоится солнечное затмение в Весах на Заходящем Лунном Узле.

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Во время полного солнечного затмения Луна полностью закрывает Солнце, по крайней мере, когда вы смотрите со стороны «пути тотальности» этого затмения. Мы видим это потому, что из-за относительных расстояний между Землей, Луной и Солнцем, Луна кажется по крайней мере такого же размера, как Солнце, или даже больше. Таким образом, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, с нашей точки зрения она достаточно велика, чтобы полностью покрыть диск Солнца.

При кольцевом солнечном затмении Луна кажется меньше из-за того, что она дальше от Земли, Солнце кажется больше, потому что Земля ближе к нему, или и то, и другое. В результате, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, она не кажется достаточно большой, чтобы полностью закрыть диск Солнца. Наблюдатели, находящиеся на пути максимального затмения, увидят, что внешние края солнечного диска вокруг Луны остаются видимыми.

Солнечное затмение в октябре freepik.com

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По этой причине кольцевые затмения часто называют солнечными затмениями «огненного кольца».

Во время частичного солнечного затмения или где-либо за пределами пути полного или пути максимального затмения во время полного или кольцевого затмения относительные расстояния между Землей, Луной и Солнцем имеют гораздо меньшее значение. В любом из этих случаев Луна лишь частично закроет одну или другую сторону диска Солнца.

Солнечное затмение 14 октября: инструкция по наблюдению

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Наблюдение солнечного затмения без надлежащей защиты может привести к необратимому повреждению ваших глаз.

Хотя во время полного солнечного затмения есть несколько коротких моментов, когда можно безопасно снять защиту с глаз (особенно для тех, кто находится на пути полного солнечного затмения, и только тогда, когда Луна полностью закрывает Солнце), во время кольцевого затмения это не так.

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Поэтому вот несколько инструкций по безопасности, которым следует следовать, если вы планируете посмотреть это мероприятие:

Для непосредственного наблюдения затмения используйте только подходящие солнечные очки. Обычно они изготавливаются из картона и имеют темные серебристые майларовые «линзы».

Сначала наденьте очки для затмения, а затем посмотрите на Солнце. Кроме того, отвернитесь от Солнца, прежде чем снимать их.

Солнечное затмение в Украине freepik.com

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Когда вы их наденете, вы не должны видеть ничего через майлар, кроме Солнца или сравнительно яркого источника света, например, прямого отражения Солнца (от зеркала или металлической поверхности), нити накала зажженной лампы. Лампа накаливания, светодиодная вспышка или фонарик от вашего смартфона, компактная люминесцентная лампа без покрытия или горелка для дуговой сварки. Если вы видите что-нибудь еще, не используйте их. Они не будут достаточно темными, чтобы обеспечить вам защиту.

Не используйте их, если заметите царапины, дыры, порезы, разрывы или другие повреждения майлара. Откажитесь от них. Они не будут в безопасности.

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Избегайте всех идей «сделай сам», которые утверждают, что они безопасны для непосредственного наблюдения за солнечным затмением. Сюда входят обычные солнцезащитные очки (даже несколько пар одновременно), фильтры нейтральной плотности или поляризационные фильтры (например, для объективов фотоаппаратов), дымчатое стекло, фотографическая или рентгеновская пленка (независимо от того, неэкспонированная, экспонированная или проявленная), а также так называемые космические одеяла, пакеты из-под чипсов, DVD-диски и т. д. Ничто из этого не обеспечит вам полную защиту.

По данным НАСА, единственное сварочное стекло, которое можно безопасно использовать для наблюдения за Солнцем, имеет степень затемнения 12 или выше. Лучше всего использовать затемнение 13 или 14, которое намного темнее любого сварочного стекла, используемого для реальной сварки.