Дочь Мадонны поделилась мистическим оголением, повторив образ матери

Лурдес Леон представила свою версию материнского видео четверть столетней давности.

26-летняя дочь Мадонны Лурдес Леон обнажилась ради продвижения своей музыкальной карьеры новой песней и чествования видео знаменитой матери 1998 года на песню "Frozen". Женщина представила 4-минутную мистическую экранизацию собственного трека "Spelling".

Клип ощутимо вдохновлен оригиналом. В нем – такие же темно-синие оттенки, похожая на ведьму Лурдес, символы черных птиц и собаки.

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Музыкальный ролик начинается с дремучего леса. Лурдес там парит в воздухе в жутком черном платье, похожем на платье Жана Поля Готье, которое Мадонна носила в оригинале.

В клипе руки Лурдес завернуты в черную ткань, а ее глаза призрачно белые. Похоже, еще одна дань королеве поп-музыки – вытатуированное на пальцах слово "Мама".

Спустя мгновение артистка превращается в черных птиц, снова отвечая сцене из видео матери.

Затем она появляется в туманном лесу, одетая в черное нижнее белье с серебряными шипами, соответствующий пояс и бюстгальтер. Ползает по лесу и становится, как в клипе матери, черным доберманом.

Далле к центральному действующему лицу присоединяются двое других лесных спутников, исполняющих танец на темной лужайке.

В отличие от видео Мадонны, которое заканчивается тем, что она роет руками землю в пустыне, в конце этого ролика обнаженная Лурдес заходит в реку, а ее черные волосы мягко спадают ей на спину.

instagram lourdesleon

instagram lourdesleon

instagram lourdesleon

instagram lourdesleon

Лурдес идет по стопам своей матери, потому что развивает свою музыкальную карьеру. В августе 2022 года она выпустила первый сольный сингл "Lock&Key" и сопровождающее музыкальное видео. За ним последовал ее второй сингл "Cuntradiction", выпущенный в ноябре. Обе песни из ее дебютного пятитрекового мини-диска "Go".

В подростковом возрасте Лурдес также записала бэк-вокал для трека Мадонны "Superstar" (2012).

Еще Леон сделала карьеру модели и появилась в компаниях Stella McCartney, Marc Jacobs, Miu Miu, Calvin Klein, Tom Ford, Burberry, Savage X Fenty и Mugler.

Мадонна делит Лурдес со своим бывшим, личным тренером и актером Карлосом Леоном.

Новое видео вышло через четверть века после того, как Мадонна представила клип на песню "Frozen" – главный сингл ее седьмого студийного альбома "Ray of Light". Мэдж описала свою героиню в видео как "мистическое существо в пустыне".

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Песня имела успех у поклонников и критиков. В Соединенных Штатах это был шестой сингл исполнительницы, занявший второе место в "Billboard Hot 100". Музыкальное видео для "Frozen" создал Крис Каннингем, съемки прошли на озере Каддебек в Калифорнии. В 1998 году на MTV Video Music Awards клип получил награду за лучшие спецэффекты.

Ранее мы писали, что дочь Мадонны продемонстрировала свои ягодицы на бильярдном столе.