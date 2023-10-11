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Похороны Нины Матвиенко: в Сети появились первые фото и видео с церемонии прощания

Кто из знаменитостей пришел провести в последний путь Народную артистку

Автор: Коваленко Наталья
Похороны Нины Матвиенко: в Сети появились первые фото и видео с церемонии прощания
Похороны Нины Матвиенко: в Сети появились первые фото и видео с церемонии прощания
instagram.com/tonya_matvienko/

В среду, 11 октября, в Киеве прошла церемония прощания со знаменитой украинской исполнительницей Ниной Матвиенко. Отдать дань уважения и положить цветы на белый гроб Народной артистки в Национальной филармонии Украины смогли поклонники творчества Нины Митрофановны, а также ее родственники и коллеги по украинскому шоу-бизнесу.

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На церемонии присутствовали дочь Нины Матвиенко Тоня со своим мужем Арсеном Мирзояном и дочерями Ульяной и Ниной. Выразить им свои соболезнования пришли мэр столицы Виталий Кличко, певец Монатик с женой Ириной, композитор Юрий Рыбчинский, хореографы Дмитрий Дикусар, Амадор Лопес, певцы Виктор Павлик, Олег Скрипка, Павло Зибров, Фагот, Анна Добрыднева, ведущие Алексей Суханов, Соломия Витвицкая и Анатолий Анатолич.

Солисты хора им. Г. Веревки, в котором 21 год пела Нина Матвиенко, исполнили на прощании с артисткой «Вічна пам'ять». Похороны легендарной украински начнутся в 14:30 на Зверинецком кладбище.

«Она была моим примером. У нее очень большое сердце. Она и есть Украина. Спасибо, что она сделала такой вклад для Украины. Я буду слушать ее песни и знать, что она рядом. Спасибо ей за все. Она очень просила, чтобы на похоронах никто не плакал. Просила, чтобы вспомнили что-то хорошее», — сказала Тоня Матвиенко о своей маме.

Напомним, что Нины Митрофановны не стало в воскресенье, 8 декабря, за два дня до ее 76-го дня рождения.

Ранее мы писали, что дочь Нины Матвиенко выпустила песню, которая должна была быть сюрпризом знаменитой маме на 76-летие.

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Теги:
похороны, Тоня Матвиенко, украинская певица, Нина Матвиенко, смерть звезд

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