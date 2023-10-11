Фразы мужчин, которым нельзя верить: ТОП-10

Фразы мужчин, которым не стоит верить.

Автор: Сайко Леся

Мужчины врут по разным причинам: из страха вас потерять, стараясь миновать скандала, из желания казаться лучше, чем есть. Но на вранье еще не построили ни одни нормальные отношения. Поэтому мы решили собрать подборку из фраз мужчин, которым нельзя верить.

У меня не было времени

О чем бы ты его не просила, как бы вы не договаривались, если он хотел бы тебе позвонить/прийти к тебе болеющей с мандаринками и витаминами из аптеки/вытащить твою машину из поглощающего болота грязи/поставить лайк (да, теперь это тоже проблема) — он бы точно сделал это.

Самое главное — чтобы ты была счастлива

По сути, эта фраза бросается не случайно, ведь спустя какое-то время именно ею будет манипулировать мужчина, обещавший тебе мирную и счастливую жизнь рядом с собой. Твое счастье, безусловно, очень важно, но не в первую очередь, поэтому не стоит обольщаться.

Просто я не люблю переписываться

Эта фраза — настоящий сигнал, что ты ему не интересна. Ведь с девушкой, которая действительно нравится, парни любят все: и переписки, и звонки, и даже серенады под окном.

Я никогда бы не стал тебе врать

А сейчас ты что сделал? Вся проблема в том, что у людей, которых связывают крепкие отношения, по сути должен быть не обсуждаемый фундамент доверия. Те, кто действительно верит друг другу, не нуждаются в дополнительных доказательствах и громких фразах. Люди либо не обманывают, либо рассказывают, что не обманывают.

Это просто подруга, она мне даже не нравится

Мы верим в дружбу между мужчиной и женщиной, но только при том условии, что твой мужчина не пытается рассказать тебе о чувстве, граничащем с отвращением, когда вы говорите о его подруге. Она не может ему не нравиться хотя бы потому, что с теми, кто нам не нравится мы не торопимся заводить какие-либо отношения.

Деньги — не проблема

Действительно, для тех, у кого денег достаточно они никогда не будут проблемой. А вот остальным придется пахать сутками, убивать кучу свободного времени на то, чтобы найти дополнительные ресурсы и заработать еще больше денег. Если мужчина рассказывает тебе, что для него деньги просто пыль — беги.

Я ничего не должен тебе объяснять

Наша любимая фраза мужчин, которым нельзя верить. На первый взгляд в ней нет ничего особенного: мы живем в свободной стране, вольны делать то, что вписывается в рамки закона и не обязаны отчитываться перед теми, кто рядом.

Я не знаю, почему эта женщина мне названивает и шлет сообщения

В нашем мире полно сумасшедших, которые могут названивать и отправлять сообщения. Но благодаря опциям современных телефонов их легко отправить в черный список. Если звонки и сообщения не прекращаются, а твой любимый даже не предпринимает попытки завершить этот "террор", есть повод задуматься. Возможно, он хорошо знает эту "сумасшедшую", просто не хочет тебе о ней рассказывать. Незнакомка может оказаться частью его прошлого, о котором он не хочет рассказывать, или же барышней, с которой он крутит роман.

Ты же знаешь, я люблю только тебя. Как ты можешь в этом сомневаться?

Признания в любви, конечно, хороши, но не в случае, когда мужчина доказывает свою невиновность. В такой ситуации — это банальная попытка "соскочить" с щекотливой темы, ведь какая девушка не клюнет на признания в любви, когда они произносятся таким искренним голосом? Поэтому будь осторожна, когда тебе такое говорят, поскольку эта фраза возглавляет ТОП любимых у бабников и лгунов.

Не пил, просто уставший

Мало того, что ты не лишена обоняния и хорошо слышишь запах спирта в коридоре, так еще и видишь его "уставший" от работы над бокалом взгляд. Не то чтобы все мужчины врали о выпивке, но чаще всего им отчего-то кажется, что ты ни черта не соображаешь, и быстро поведешься на его рассказы о трезвости.