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Ребрик в Черновцах "смывает негатив" из комментов после отдыха за границей

Лилия Ребрик завершила отпуск за границей, после которого "нужны несколько дней отдыха". Еще ведущая высказалась о недоброжелателях, которых раздражали ее радостные кадры.

Автор: Дмитрий Сыч
Ребрик в Черновцах "смывает негатив" из комментов после отдыха за границей
Пока одни пользователи считают неуместным постить фото с морского отдыха, другие поддержали Ребрик
instagram liliia.rebrik

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик вернулась с дочками из-за границы. После отдыха на море, написала блондинка, нужно прийти в себя:

"Каждому человеку после отпуска нужны… несколько дней отдыха".

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К посту Лилия Ребрик добавила снимок, на котором изображена со своими детьми на скамейке под деревом. Она вдохновляется в родном городе и очищается от недоброжелательных отзывов. Пока актриса отдыхала, разделы комментариев под ее фотографиями заполнили хейтеры. Мол, зачем выкладывать ныне эти улыбающиеся зарубежные снимки.

instagram liliia.rebrik

"Вдохновляюсь родными Черновцами, родительским домом, семьей. И "смываю" с себя весь негатив, который пришел в комментарии!" – отметила Ребрик.

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Ранее мы писали, что Ольга Сумская назвала Лилию Ребрик Афродитой. Так актриса прокомментировала снимки коллеги в купальнике.

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Теги:
фото, отдых, Украина, Черновцы, отдых в Украине, путешествие, ведущая, отдых за границей, Лилия Ребрик

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