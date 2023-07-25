Ребрик в Черновцах "смывает негатив" из комментов после отдыха за границей

Лилия Ребрик завершила отпуск за границей, после которого "нужны несколько дней отдыха". Еще ведущая высказалась о недоброжелателях, которых раздражали ее радостные кадры.

Пока одни пользователи считают неуместным постить фото с морского отдыха, другие поддержали Ребрик

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик вернулась с дочками из-за границы. После отдыха на море, написала блондинка, нужно прийти в себя:

"Каждому человеку после отпуска нужны… несколько дней отдыха".

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К посту Лилия Ребрик добавила снимок, на котором изображена со своими детьми на скамейке под деревом. Она вдохновляется в родном городе и очищается от недоброжелательных отзывов. Пока актриса отдыхала, разделы комментариев под ее фотографиями заполнили хейтеры. Мол, зачем выкладывать ныне эти улыбающиеся зарубежные снимки.

instagram liliia.rebrik

"Вдохновляюсь родными Черновцами, родительским домом, семьей. И "смываю" с себя весь негатив, который пришел в комментарии!" – отметила Ребрик.

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Ранее мы писали, что Ольга Сумская назвала Лилию Ребрик Афродитой. Так актриса прокомментировала снимки коллеги в купальнике.