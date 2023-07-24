Как выглядит самая модная шляпа лета 2023: показывает Ванесса Хадженс

Головной убор служит стильным аксессуаром, на который необходимо обратить внимание.

Автор: Мельник Анна

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Головные уборы в теплое время года необходимы так же, как и зимой. Они защищают от опасного воздействия солнечных лучей кожу и волосы, снижая риск эстетических проблем и заболеваний. Кроме того, панамы и шляпы являются стильными аксессуарами, которые создают в нашем образе правильные акценты. Так, популярная американская актриса, певица и фотомодель Ванесса Хадженс нашла модный головной убор, на который точно стоит обратить внимание этим летом.

Ванесса Хадженс instagram

Актриса разнообразила базовый образ из белой футболки, шорт и кроссовок на массивной подошве шляпой с мягкими полями, прикрывающими лицо. Такой головной убор очень напоминает панаму. Ее также можно носить с легкими летними платьями. Более того, такая шляпа отлично впишется в пляжный аутфит.

Ванесса Хадженс instagram

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