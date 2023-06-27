Проверьте, правильно ли вы применяете эти средства гигиены.

Автор: Мельник Анна

ТОП-5 ошибок, которые мы совершаем при использовании дезодоранта и антиперспиранта

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Все еще путаете дезодорант и антиперспирант

Присутствие дезодоранта и антиперспиранта в повседневной жизни мы практически не замечаем, ведь их нанесение — ежедневный ритуал, доведенный до автоматизма. Однако большая часть из нас не умеет правильно пользоваться этими средствами. Рассказываем, каких ошибок стоит избегать в применении этих средств гигиены.

Дезодорант — это средство, главная задача которого — устранять неприятные запахи. У антиперспиранта совсем другие функции — он контролирует потоотделение. Поэтому если у вас нет особых проблем, и вы не сильно потеете, вам подойдет первое средство, которое просто маскирует неприятные запахи.

Используете несколько раз в течение дня

Такой трюк может сработать с тушью или сухим шампунем, но дополнительный слой дезодоранта не освежит вас, если вы целый день не мылись. Его важно наносить на чистую сухую кожу. Если нанести его поверх другого продукта, эффективность тоже снизится.

Как правильно пользоваться дезодорантом и антиперспирантом freepik.com

Наносите дезодорант на влажную кожу

После душа подождите пару минут, пока кожа станет полностью сухой. Если времени на ожидание нет, удалите излишки влаги сухой салфеткой.

Используете продукт, не подходящий для вашего типа кожи

За кожей под мышками нужно ухаживать, как и за лицом. При выборе дезодоранта или антиперспиранта учитывайте свой тип кожи и её чувствительность. Большое содержание спирта в составе или резкий аромат может вызвать раздражение у людей с повышенной чувствительностью.

Используете один и тот же дезодорант годами

Напомним, что пот сам по себе ничем не пахнет, поскольку неприятный специфический запах возникает в результате жизнедеятельности бактерий, обитающих на поверхности кожи. Со временем бактерии могут выработать устойчивость к одному из компонентов антиперспиранта, и он станет менее эффективным.

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