Селена Гомес показала, как делает макияж на каждый день: видео

Урок красоты от Селены.

Автор: Мельник Анна

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Для начала Селена использует базу под макияж, которая поможет остальным средствам дольше держаться и заменит тональный крем. Затем артистка делает легкий контуринг, используя консилер под глаза. Не обходится без румян, пудры под глаза и двух видов сияющего хайлайтера — кремового и сухого. Также певица подкрасила брови, а завершила свой макияж нюдовым карандашом и блеском для губ — идеально для любого случая.

Каждая знаменитость сотрудничает с представителями бьюти-индустрии, которые помогают им создавать роскошные образы для светских мероприятий, концертов и т.д. Однако в реальной жизни многие звезды уже давно научились самостоятельно делать красивые макияжи и прически. Более того, получается это у них очень даже профессионально. К примеру, популярная американская певица, актриса, дизайнер и основательница бренда Rare Beauty Селена Гомес красится сама. На днях звезда поделилась в своем TikTok уроком по красивому ежедневному макияжу.

Ранее Джиджи Хадид показала формулу красивого летнего макияжа на каждый день.