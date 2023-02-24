Назван самый неудачный цвет помады, который подчеркнет все морщины

Забудьте о нем навсегда.

Автор: Мельник Анна

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Красивый и удачно сделанный макияж может визуально сделать нас моложе, но есть и обратная сторона: неправильно подобранные оттенки мейка способны подчеркнуть признаки старения, чего бы очень не хотелось. Опытный французский визажист Али Андреа рассказала изданию Express.co.uk , от каких оттенков помады лучше отказаться, дабы не добавить себе лишних пару-тройку лет.

Матовые нюдовые (от розовых до персиковых) — главные оттенки помад, от которых предостерегает визажист Али Андреа.

«Мы все знаем, что помада придает губам структуру, но когда вы наносите нюдовую помаду, это сразу же отнимает свежесть и молодость у вашего лица. Я считаю, что после определенного возраста, если вы не наносите на губы что-то с небольшим блеском, это выглядит совершенно тускло и прибавляет ненужные годы», — рассказывает эксперт.

Нюдовая матовая помада pinterest

Если же вы — поклонница нюдовых оттенков, визажист рекомендует добавлять сверху немного более темного оттенка (лучше всего нанести его на центральную часть губ и растушевать) и блеска для объема и выразительности.

Андреа также предостерегает от использования помад и блесков металлических оттенков — они тоже визуально прибавляют возраст. Вместо этого визажист предлагает обратить внимание на более яркие и глубокие цвета.

Металлическая помада pinterest

Али также обратила внимание на то, что зрелая кожа иногда испытывает проблемы с приглушенными оттенками. По ее словам, помада без подводки для губ выглядит голой и "добавляет лет". Вместо этого эксперт по красоте советует выбрать нейтральный розовый оттенок, который лишь на тон темнее, чем ваш настоящий цвет губ, например, с подтоном розового, фиолетового, красного или персикового, чтобы придать губам сияющий вид.

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