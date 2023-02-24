Назван самый неудачный цвет помады, который подчеркнет все морщины
Забудьте о нем навсегда.
Читай также: Модный макияж в стиле гранж: повторяем дерзкий образ Николы Пельтц-БекхэмКрасивый и удачно сделанный макияж может визуально сделать нас моложе, но есть и обратная сторона: неправильно подобранные оттенки мейка способны подчеркнуть признаки старения, чего бы очень не хотелось. Опытный французский визажист Али Андреа рассказала изданию Express.co.uk, от каких оттенков помады лучше отказаться, дабы не добавить себе лишних пару-тройку лет.
Матовые нюдовые (от розовых до персиковых) — главные оттенки помад, от которых предостерегает визажист Али Андреа.
«Мы все знаем, что помада придает губам структуру, но когда вы наносите нюдовую помаду, это сразу же отнимает свежесть и молодость у вашего лица. Я считаю, что после определенного возраста, если вы не наносите на губы что-то с небольшим блеском, это выглядит совершенно тускло и прибавляет ненужные годы», — рассказывает эксперт.
Если же вы — поклонница нюдовых оттенков, визажист рекомендует добавлять сверху немного более темного оттенка (лучше всего нанести его на центральную часть губ и растушевать) и блеска для объема и выразительности.
Андреа также предостерегает от использования помад и блесков металлических оттенков — они тоже визуально прибавляют возраст. Вместо этого визажист предлагает обратить внимание на более яркие и глубокие цвета.
Али также обратила внимание на то, что зрелая кожа иногда испытывает проблемы с приглушенными оттенками. По ее словам, помада без подводки для губ выглядит голой и "добавляет лет". Вместо этого эксперт по красоте советует выбрать нейтральный розовый оттенок, который лишь на тон темнее, чем ваш настоящий цвет губ, например, с подтоном розового, фиолетового, красного или персикового, чтобы придать губам сияющий вид.
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