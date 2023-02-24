Стив Джобс: неизвестные факты о создателе Apple

Даже рождение гения инженерии, 24 февраля 1955 года, окутано интересной историей.

Автор: Шапарь Анастасия

Гениальный Стив Джобс. Человек, который подарил миру новации в мире сенсорных телефонов, планшетов, плееров и компьютеров. Его "кирпичик" с надкусанным яблоком стал предметом роскоши и даже после его смерти продолжает оставаться несравнимым телефоном. Речь идет о корпорации Apple.

Один из основателей, председатель совета директоров и CEO корпорации Apple и Pixar умер в 2011 году, в возрасте 56 лет. Однако его вклад в технологическую историю - бесценен. В честь даты его рождения мы расскажем о самых интересных фактах из его биографии, которые красноречиво поведают, каким гений был при жизни.

Приемный ребенок

Стив появился в результате любви матери-немки и отца-сирийка. Пара училась на магистратуре, и женщина очень боялась родителей, которые осудят ее за отношения с мусульманином. Еще во время беременности женщина искала будущему гению приемную семью. После она отдала его другим родителям - Кларе и Полу Джобсу.

Семья экономила на всем, чтобы собрать деньги на учебу Стива. Однако вырастили мальчика в любви, уважении и внимании.

Позже Стив нашел свою родную сестру, с которой общался до конца своей жизни.

Каллиграфия

В колледже Джобс интересовался только одним предметом - каллиграфией. Позже он заявлял, что если бы не это увлечение, то "у Mac не было бы множества шрифтов, пропорционального кернинга и интерлиньяжа".

Стив Джобс менял автомобиль каждые полгода

Гений технологий ездил только на машинах марки Mercedes-Benz SL 55 AMG - без номерных знаков. По калифорнийским законам на установку номеров дается полгода, поэтому Стив заключил договор с одним автосалоном и каждые полгода брал новый SL 55, а старый возвращал в магазин. Когда Джобс приезжал в офис, то ставил авто на место для инвалидов. Он объяснял это тем, что только здесь машину видно из окна его кабинета.

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Не ел мяса с 17 лет

Джобс был пескетарианцем, то есть человеком, который ест только рыбу. Он не употреблял никаких мясных продуктов.

Внебрачная дочь

Создание Apple

Будучи хипстером гений нагулял внебрачную дочь, которую потом не признавал даже после положительного ДНК-теста. Позже создатель Apple осознал свою вину и покаялся перед девушкой и дочерью Лизой. В последствии он выпустил новый компьютер и назвал его в честь дочери - Apple Liza.

Корпорация Apple была создана Стивом Джобсом, его партнером Стивом Возняком и другом Роном Уйэном. Через 12 дней Уэйн передумал участвовать в проекте и уступил свою долю двум мужчинам за 800 долларов. Датой создания компании считается 1 апреля 1976. Первое, что они разработали и выпустили под этой маркой, - это первый компьютер, цена которого составляла - 666,66 $. Позже к ним присоединился Тим Кук, которого нанял Джобс. Спустя 2 года сокрушительного успеха изобретателям удалось заключать контракты на миллионные суммы. Сегодня генеральным директором является Тим Кук.

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Любимый стиль

Джобс был поклонником архитектурного стиля баухаус, который славится минимализмом, прямыми линиями, чистыми геометрическими формами, обилием легких и гладких поверхностей из стекла и металла. Магазины Apple Store Джобс оформлял и продумывал лично - с учетом своего любимого стиля.

Подпись Джобса в компьютерах

Внутри ранних компьютеров Мас была выгравирована подпись Джобса. И хоть ее невозможно рассмотреть без лупы, само ее наличие добавляло статуса обладателям техники.

Против благотворительности

Стив Джобс никогда не жертвовал финансы на благотворительность.

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Дружба с Клинтоном

Стив Джобс был частым гостем в Белом доме и дружил с Биллом Клинтоном. В тяжелые моменты 42-й президент США шел за советом к гению, в частности, во врем скандала с Моникой Левински.

Предсмертные слова Джобса

Как рассказывала его сестра, которая была с ним в момент, когда Стив умирал от рака, то его последними словами были: "Oh wow! Oh wow! Oh wow!". По ее словам, было похоже, как будто Джобс увидел впереди что-то прекрасное.