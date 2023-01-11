Саша Погорелова из Холостяка призналась, за что обижена на Алекса: Не смог поддерживать меня в эти моменты

Девушка покинула проект в 11 выпуске, за шаг до финала.

Автор: Шапарь Анастасия

Участница 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Александра Погорелова покинула проект в 11 выпуске, за шаг до финала. В Инстаграме девушка назвала "Холостяк" маленькой жизнью, а также призналась, что чувствовала по отношению к Алексу Топольскому.

Саша отметила, что холостяк ей нравился, но всего было мало.

"Мало внимания, мало свиданий, мало времени проведенного вместе. И я чувствовала как понемногу угасаю. Я думаю, любая девушка меня поймет, ведь когда человек тебе нравится, хочется проводить все время вместе, а здесь нужно было делить все с другими девушками," - подчеркнула участница.

Саша была фавориткой с первых дней, но признается, что не была удивлена вылету: "Все-таки это шоу и если кому повезло, пройти сквозь все это и действительно влюбиться по самые уши, это просто люди, которые созданы друг для друга".

Погорелова отметила, что на шоу впервые поняла, как боится камер. Алекс ее не поддержал, а наоборот подчеркивал ее застенчивость. Даже за 11 недель она к ним не привыкла. Также девушку раздражало, что она выглядит хуже, чем в реальной жизни.

"Этого никто не ожидал. Я всегда максимально открыта, не застенчива и у меня был опыт публичных выступлений. Но на шоу, каждый раз, увидев камеру, меня триггерило. Алекс, к сожалению, не смог поддерживать меня в эти моменты. Иногда он даже подчеркивал, что я нервничаю. Это мне не очень нравилось," - подчеркнула Погорелова.

Ранее мы писали, как Саша Погорелова и Марина отреагировали на вылет из "Холостяка" за шаг до финала.