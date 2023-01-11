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Даша Астафьева призналась, готова ли продать свои «голые» фото ради благотворительности

Украинская певица рассекретила, что ей никогда не платили за откровенные кадры

Автор: Коваленко Наталья
Даша Астафьева призналась, готова ли продать свои «голые» фото ради благотворительности
Даша Астафьева призналась, готова ли продать свои «голые» фото ради благотворительности
instagram.com/da_astafieva

Популярная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева в интервью Петру Заставному рассекретила, при каких условиях готова выставить на продажу свои обнаженные фотографии в благотворительных целях.

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Артистка призналась, что откровенные кадры для нее как вид искусства. По словам звезды, она никогда не получала деньги за своих «голые» снимки, даже во время фотосессий для глянцев.

«Ни одна моя обнаженная фотография не оплачивалась. Это магия этих фотографий. Эти фотографии — это был творческий взгляд на реальность, на современность, на отношение к своему обнаженному телу. Голый человек может быть чувственным и не иметь никакого негативного подтекста. И тем самым приобщаться к какому-то мировому искусству, к классическим картинам, к видению смешного в сексуальном», — поделилась Астафьева.

Даша отметила, что против того, чтобы выставлять обнаженные кадры на разных платформах за деньги, ведь тогда теряется смысл искусства.

«Для меня фото обнаженного тела, которые продают — это не красиво», — добавила звезда.

При этом певица не критикует девушек, которые таким образом зарабатывают для ВСУ, однако сама не уверена, согласилась бы собирать деньги украинским военным с помощью «голых» снимков.

«Надо подумать, посмотреть, кто фотограф, как он будет видеть это. Это очень важно. Меня очень много людей хотели сфотографировать, но это все заканчивалось, потому что на вопрос «Как ты это видишь?», мне говорили: «Ну так артово, ты голая на строительстве, тебе холодно, грязью обмажем». Но так точно, нет, спасибо», — заявила Астафьева.

Ранее мы опубликовали список всех победителей премии «Золотой глобус-2023».

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Теги:
Даша Астафьева, обнаженное фото

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