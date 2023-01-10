Названы самые крупные сделки звезд в прошлом году

Автор: Коваленко Наталья

Кто из знаменитостей в 2022 году заработал больше всех на продаже своей недвижимости

Издание Mansion Global подсчитало, кто из мировых селебритис получил в 2022 году наибольшую сумму денег от продажи своего особняка или другой недвижимости.

На первой строчке списка британский певец Робби Уильямс. Его особняк в Беверли-Хиллз на участке около 8 гектаров купил американский рэпер Дрейк за 85 миллионов долларов.

Робби Уильямс продал свой дом Дрейку Фото: thisischriswhite.com

Читай также: Затравили из-за лишнего веса: «Мисс Вселенная-2021» изменилась до неузнаваемости

На второй строчке оказался актер, который в начале прошлого года продал свое имение в Лос-Анджелесе певице Адель. Интересно, что начальная цена дома в средиземноморском стиле площадью около 1950 квадратных метров составляла 110 миллионов долларов. Однако, жилье пришлось продать со значительной скидкой из-за длительного отсутствия покупателя. Сообщается, что дом Сталлоне был продан за 58 миллионов долларов.

Сильвестр Сталлоне продал свой дом Алель Фото: Realtor.com

В тройке лидеров фронтмен группы Maroon 5 Адам Левин и его жена, модель Бехати Принслу, которые заработали на продаже дома в Лос-Анджелесе 51 миллион долларов. Однако, имя нового владельца поместья площадью 12140 метров квадратных не сообщается.

Дом Адама Левина Фото: Anthony Barcelo

Опра Уинфри продала свой дом в прибрежном анклаве Монтесито в Калифорнии Дженнифер Энистон за 14,75 миллиона долларов. Сама же Уинфри приобрела этот фермерский дом в тосканском стиле в январе 2021 года за 10,48 миллиона долларов.

Опра Уинфри продала свой дом Дженнифер Энистон Фото: nimvo.com

Актер Ричард Гир в начале июля купил Нью-Ханаан, штат Коннектикут, поместье музыкантов Пола Саймона и Эди Брикелл. За просторное имение в английском загородном стиле пара заработала за 10,8 миллиона долларов. Интересно, что Пол и Эди преобрели этот дом намного дороже. 10 лет назад его стоимость составляла 16,5 миллионов долларов.

Дом Ричарда Гира Фото: Realtor.com

Ранее мы писали, что Иэн Сомерхолдер и Никки Рид во второй раз станут родителями.