Затравили из-за лишнего веса: «Мисс Вселенная-2021» изменилась до неузнаваемости

Как сейчас выглядит индийская модель Харнааз Сандху

Автор: Коваленко Наталья

Индийская актриса и модель Харнааз Сандху, которая в 2021 году победила на одном из самых престижных конкурсов красоты «Мисс Вселенная», позволила себе набрать несколько килограммов. 22-летняя знаменитость признается, что ей комфортно в нынешнем весе.

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Однако, пользователи Сети не в восторге от того, что Харнааз сильно «располнела» всего через год после получения титула самой красивой девушки планеты. Сандху столкнулась с издевательствами в Сети.

«Физически я как бы выросла, набрала больше килограммов и увеличила свой вес, что меня сейчас полностью устраивает. Меня травили из-за того, что я набрала вес. Мне было немного неудобно и действительно удивительно видеть, как люди начали иметь свое мнение, которое на самом деле не должно иметь значения. Дело не в том, как вы выглядите, а в том, кто вы есть внутри, как вы относитесь к людям и во что вы верите», — поделилась модель в одном из интервью People.

Как Харнааз Сандху выглядела во время участия в «Мисс Вселенной»:

Как модель изменилась спустя год:

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