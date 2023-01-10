Виктория Бекхэм поздравила невестку и вызвала волну хейта

Модельерша не дружит с невесткой старшего сына Бруклина.

Автор: Шапарь Анастасия

9 января отметила день рождения актриса и жена Бруклина Бекхэма - Никола Пельтц. Известно, что мама Бруклина, модельерша Виктория Бекхэм не сильно жаловала невестку. Однако, в ее Инстаграме появилось поздравление Николе.

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"Перчинка" опубликовала снимок, на котором она запечатлена с невесткой за столом, и они над чем-то смеются.

"С днем рождения, Никола! Надеюсь, у тебя будет прекрасный день," - лаконично подписала Бекхэма и добавила эмоджи в виде сердца.

Никола поблагодарила звездную свекруху, но пользователи разделились на два лагеря. Часть поклонников обвинили ее в том, что Виктория выбрала неудачное фото невестки, а также посчитали, что поздравление слишком сухое. Другие пользователи наоборот не увидели ничего плохого, зная, что жена Дэвида Бекхэма не любит показывать свои эмоции публично.

Отметим, что о проблемах в отношениях заговорили после свадьбы Николы и Бруклина. Поговаривали, что Виктория обиделась, что Никола надела на свадьбу платье не ее бренда, а Valentino. Пельтц наоборот заявляла, что планировала сшить платье в ателье свекрухи, но та сама проигнорировала.