В боях за Украину погиб режиссер монтажа Виктор Онисько

Режиссер работал над лентами "Захар Беркут", "Кава з кардамоном", "Незламна".

Автор: Шапарь Анастасия

На фронте погиб режиссер монтажа Виктор Онисько. Трагическую новость подтвердило Госкино в Фейсбуке и жена кинодеятеля – Ольга Бирзул.

За плечами покойного героя работы над фильмами и сериалами: "Захар Беркут", "Кава з кардамоном", "Черкаси", "Незламна", "Віддана", "До побачення, хлопчики", "Метелики", "Презумпція вини" и другие.

Вдова Онисько поделилась , что ее муж был дважды на фронте.

"Ты должен был монтировать кино, но "монтировал" военную реальность как ротный. Дважды на нуле - Херсонщина и Донбасс. Без всякой возможности на свидание. Ты очень устал, но берег своих побратимов. Ты переживал за каждую потерю. Ты говорил, что на войне нет большей пытки, чем сообщать семье о погибших. Теперь и я это почувствовала на себе. Мое сердце разрывалось, когда твой воин рыдал в трубку и клялся мне, что не знал лучшего человека и командира," – поделилась Ольга.