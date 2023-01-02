Звезда Marvel Джереми Реннер попал в ДТП во время уборки снега - детали

Актер находится в критическом состоянии.

Автор: Шапарь Анастасия

Голливудский актер, звезда "Мстителей" и "Капитана Америки" - Джереми Реннер - получил травмы в связи с несчастным случаем во время уборки снега. Кинозвезда доставили вертолетом в больницу, и сейчас находится в критическом состоянии. Об этом сообщает Deadline.

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Джереми сейчас под наблюдением врачей. На регион Невада обрушился шторм, из-за чего 35 тысяч домов в округах Вашо, Карсон, Дуглас, Стори и Лайон Северной Невады остались без электричества.

Реннеру - 51 год. Он разведен, имеет дочь.

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