Козловский рассказал, сколько должен Кондратюку: Желаю, чтобы он отвял от моей жизни

Продюсер уже 10 лет публично унижает бывшего подопечного.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский певец Виталий Козловский на начале 2000-х был подопечным продюсером Игорем Кондратюком, а сотрудничество завершилось с 2012 года. Все эти годы Кондратюк требует от артиста деньги, поэтому музыкант не может спокойно говорить об экс-наставнике. В интервью Олегу Борисову певец признался, что он бы "не позволил творить такой ужас другому человеку.

Читай также: Козловский отреагировал на предложение Кондратюка продать орден от президента: Брошу медаль ему в морду

Козловский поделился, что не уважает Кондратюка.

"За все поблагодарил. Но человек уже 10 лет делает тебе говно. Уже не за что, не благодарю его, перестал. Кондратюку желаю, чтобы он отвял от моей жизни, нашел корень счастья, помогал другим людям. У меня сейчас нет денег, чтобы ему отдать. Все деньги, которые сейчас зарабатываю — это немного себе на жизнь и возможность создавать патриотический контент сегодня. Забери свои иски, я уже не трогаю те песни, которые создавали вместе. Записывал он их на себя. Годами потом отвечаешь за то, что пошел на поводу толпы и исполнил песню," - подчеркнул музыкант.

В предыдущих интервью Виталий говорил, что должен Игорю около 300 тысяч долларов.

"Это миллионы. И продолжает. Есть лимитированная сумма. Конец в том, чтобы стать очень успешным, заработать много денег. Ту какую-то долю больших денег, которую я могу заработать, бросить ему на стол и забыть о нем как о страшном сне," - признался певец.

Ранее мы писали, что Козловский назвал роман с Раминой фиктивным.