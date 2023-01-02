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Козловский впервые об отношениях с Раминой: Это фиктивная история

Певец и ведущая встречались в 2016-2017 годах.

Автор: Шапарь Анастасия
Козловский впервые об отношениях с Раминой: Это фиктивная история
Рамина и Виталий Козловский.
открытые источники

Украинский певец Виталий Козловский впервые прокомментировал свои отношения с ведущей Раминой Эсхакзай, с которой начали встречаться в 2015 году. Артист сделал ей предложение, но неожиданно для поклонников они расстались в 2017 году, по инициативе девушки. Если Рамина отзывалась за эти годы о Козловском неоднозначно, то Виталий впервые прокомментировал их отношения в недавнем подкасте с Олегом Борисовым.

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По словам Козловского, их отношения были фиктивными, и инициатором выступила Эсхакзай. Однако, он и дает понять, что какие-то чувства между ними были.

"Это долгая история. Но это было больше нужно Рамине. Мы играли оба, но скажу так, что нет дыма без огня. Сейчас такое время, что любая ложь – она неинтересна. И нет смысла. Это то, что было, что осталось за пределами того времени, которое уже никогда не вернуть," - поделился музыкант.

Пара рассталась перед свадьбой.
Пара рассталась перед свадьбой.
открытые источники

Виталий подчеркнул, что сейчас они не общаются, но публично Рамина его поддерживает.

"Она меня поддерживает, когда выпускаю новую песню. Она всегда следит. Она всегда говорила, что это фиктивная история. Между нами был огонь. Я очень рад за нее сегодня," - признался Козловский.

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Теги:
Виталий Козловский, Рамина Эсхакзай

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