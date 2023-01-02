Девушка Цымбалюка показала новое романтическое фото с актером

Пара недавно официально подтвердила свой роман.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский актер Тарас Цымбалюк уже несколько месяцев состоит в отношениях с ресторатором и дизайнером Светланой Готочкиной. Пара скрывала отношения, но поклонники уже давно их вычислили. В конце декабря артист официально подтвердил роман, а Светлана также начала делиться их общими фото, показывая лицо возлюбленного.

В Инстаграме новой пассии Цымбалюка появилось студийное черно-белое фото возлюбленных. Готочкина сидит на плечах Тараса, прикрывая ладонью ему глаза. В подписи она лаконично подписала: "Момент…".

В комментариях - только восхищенные эмодзи с сердечками.

Ранее мы писали, как Тарас Цымбалюк подтвердил отношения со Светланой Готочкиной.