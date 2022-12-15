Экс-муж Билык поздравил и похвалил вдову Кобзона

Аслан Ахмадов написал про "красоту в зрелости" Нинель Кобзон.

Российский продюсер азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов, ранее состоявший в браке с народной артисткой Украины Ириной Билык, оставил публичное поздравление Нинель (Нелли) Кобзон. Последняя была третьей супругой Иосифа Кобзона.

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Аслан выложил у себя в Инстаграме черно-белый ролик с вдовой уроженца Донбасса. В подписи к видео Ахмадов похвалил блондинку за красоту в 72 года. Начал он с того, что поделился своими соображениями о сохранении прелести в таком возрасте:

"Быть красивой в юности – сомнительное достижение. Молодость, она сама по себе украшение. Другое дело сохранить красоту в зрелости, тут постараться надо. Для этого нужно красиво жизнь пожить, суметь не потерять свет идущий от сердца, пронеся его, через невзгоды жизни. Это дано не каждому. Красивое лицо в зрелости – заслуга, получить ее можно, лишь работая над собой, и речь здесь, не о возможностях которые предлагает индустрия красоты, а об усилиях, которые приходится совершать ежедневно, чтобы остаться красивым человеком внутри!"

Затем Аслан Ахмадов перешел к собственно поздравлениям. 72 года Нинель исполнилось 13 декабря.

"Дорогая, Нелли Михайловна Кобзон, вы прекрасны, человек, красивый во всех смыслах этого слова! С днем вашего рождения! Будьте здоровы и счастливы! Ваша красота вдохновляет!"

instagram aslanahmadov

Иосиф Кобзон был женат трижды. Сначала, в 1960-х, – на Веронике Кругловой. Далеее – на Людмиле Гурченко. А с 1971-го и до самой смерти 2018-го был мужем Нинель Дризиной (девичья фамилия).

Относительно отношений Ирины Билык с Асланом Ахмадовым, то об их завершении (разводе) исполнительница сообщила в апреле 2021-го. У бывших супругов есть общий 7-летний сын Табриз, рожденный суррогатной матерью.

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