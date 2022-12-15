"Это создает проблемы всем": Тина Кароль рассказала о своей зависимости

Певица отметила, что ее жизненный выбор никогда не был легким.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Тина Кароль призналась в необычной зависимости - от достижений. В Телеграме звезда откровенно поразмышляла о своей жизни.

Тина отметила, что ее жизненный выбор всегда был без легкого пути.

"Как научиться просто быть? Без поиска новых достижений, без экстрима? Я помешана на драйве и достижениях, это создает проблемы для всех. Извините, я зависима от перфекционизма," - призналась Кароль.

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