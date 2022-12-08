Гороскоп для Крысы на 2023 год на финансы, любовь и здоровье

Восточный гороскоп на 2023 год для Крысы мужчин и женщин. Какие сюрпризы и опасности готовит год Черного Водяного Кролика в сексе, деньгах и здоровье — читайте в материале.

Автор: Шапарь Анастасия

В год Кролика представителям знака зодиака предстоит много трудиться для достижения целей. Крысы, обладающие талантом, умом и настойчивостью смогут с легкостью договориться с покровителем года. Чтобы достичь всех намеченных целей астрологи рекомендуют знаку держать планы при себе и рассчитывать только на себя.

Восточный гороскоп Крысы на 2023 год для женщин

С женщинами Кролик будет снисходителен, для них 2023 год окажется спокойным, а также с приятными сюрпризами. К концу августа хитрость и изворотливость помогут добиться карьерных успехов.

Единственное, что может расстроить, это сложность в общении с близкими. Гороскоп прогнозирует конфликты, ссоры, вызванные несдержанностью Крыс. Чтобы наладить общение, предстоит проявить понимание.

В 2023 году можно смело себя побаловать покупками, которые не окажут существенного влияния на общее финансовое состояние.

В конце осени Крысы могут почувствовать психологическое напряжение, поэтому рекомендуется посвятить это время отдыху и саморазвитию. Начинать новое в этот период не стоит.

pinterest

Восточный гороскоп Крысы на 2023 год для мужчин

Мужчины-Крысы будут испытывать нехватку времени - с января по ноябрь. Однако, это все самообман. Представителям знака стоит проявить терпимость и быть планомерными. В рабочей сфере сильных изменений не ожидается. Придется упорно трудиться и выстраивать карьеру.

Астрологи рекомендуют мужчинам держать эмоции при себе, не обещать попусту и не тратить время на мелочи. Летом представители знака почувствует возросший авторитет. Но, если потеряете бдительность или станете излишне тщеславным, то все потеряете.

Гороскоп Крысы на 2023 год на деньги и богатство

Год Кролика обещает пройти без потерь и внезапных увеличений дохода. Однако, Крысы смогут увеличить свое финансовое состояние благодаря усилиям, поэтому стоит уделить время курсам повышения квалификации и личностного роста. Реализация новых идей потребует больших усилий, но оно того стоит. Крысы могут смело рисковать, но стоит быть терпеливыми и не ждать мгновенной прибыли. Также в год Кролика можно рассчитывать на внезапный выигрыш.

pinterest

Гороскоп Крысы на 2023 год на любовь и семью

Крысам предстоит быть дипломатичными и не проявлять агрессию. Стоит проявить заботу и тепло к партнеру, сосредоточиться на общем будущем, понять потребности и желания половинки.

Не весь год личная жизнь знака будет течь гладко. К концу года будет достигнута гармония, а Крысы-холостяки обретут любовь. А браки, заключенные в год Кролика, характеризуются гармонией и особой крепостью.

pinterest

Гороскоп Крысы на 2023 год на здоровье

В год Кролика Крыса будет настолько активной, что о плохом самочувствии не идет и речи. Однако, к организму таки стоит прислушаться. Не нужно игнорировать усталость, мигрени или апатию. Особенно уязвимыми будут желудок, сосуды, печень и кишечник.

Крысам стоит укреплять нервы, так как будет сложно противостоять агрессии извне.