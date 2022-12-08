Славянский гороскоп на 2023 год — что принесет нам Огнегривый конь

Какой будет 2023 год по славянскому календарю и как узнать свое тотемное животное — далее в материале.

Автор: Шапарь Анастасия

Во время Киевской Руси наши предки составляли годослов - цикл из 16 лет. Согласно славянскому календарю год начнется не 1 марта, а 22 марта 2023 года. На смену Златорогому Туру придет Огнегривый Конь. Тотемное животное характеризуется как сильное, независимое и свободолюбивое. Будущий год пройдет под знаком творчества, вдохновения и семьи.

2023 год будет очень удачным для инициативных людей, которые готовы прикладывать силы для достижения своих целей. Год Коня - отличный период, что поменять свою жизнь.

Какой будет 2023 год по славянскому календарю

Год Огнегривого Коня будет благополучным для тех, кто готов что-то менять в своей привычной жизни. Однако, тотемное животное наших предков можно назвать и противоречивым. Годы под его покровительством обычно проходят без глобальных перемен, поэтому, с большей вероятностью, 2023 пройдет стабильно и спокойно.

Конь покровительствует тем, кто осознает понятие свобода - умение остаться верным себе и своим убеждениям. Чтобы понравиться главе года, стоит не лениться и идти к своей цели.

Огнегривый Конь считается противоречивым животным. открытые источники

Огнегривый конь 2023 — характеристика

Славянский Конь обладает такими качествами, как: смелость, верность, трудолюбие, выносливость и преданность. Люди, которым посчастливилось родиться в год Огнегривого Коня – примерные семьянины, сдержанные и романтичные партнеры. Представители знака часто становятся лидерами и умеют вести за собой людей.

Год под покровительством Коня - идеальный период для создания семьи, начинаний, карьерного роста. Данный символ завершает период 16-летнего славянского цикла, поэтому чертог отлично подходит для подведения итогов.

Тотемное животное наших предков — сильное, независимое и свободолюбивое животное. открытые источники

Когда начинается 2023 год по славянскому календарю

Славянский календарь сильно отличается от того, по которому мы привыкли жить. Начало его летоисчисления начинается с момента создания Мира в Звездном Храме. Славянскому календарю более 7, 5 тысяч лет. Наступающий 2023 год – это 7531 год для славян.

Год Огнегривого Коня начнется 22 марта 2022 года.

Конь прискачет 20 марта 2023 года. открытые источники

Славянский гороскоп на 2023 год для Темного Соха (1944, 1960, 1976, 1992, 2008, 2024)

Темный Сох отличается гордостью, стремлениями к лидерству. Они умеют наделить подопечных силой и волей, смелостью и уверенностью в себе. Несмотря на нрав, окружение редко понимает Соха, из-за чего представители нередко сталкиваются с одиночеством.

В год Коня Темный Сох, если приложит максимум усилий, то сможет преодолеть все невзгоды и обраться до вершин.

Славянский гороскоп на 2023 год для Осы или Жалящего Шершня (1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009)

Представители знака Оса жутко не любят сидеть на месте. Огнегривый Конь будет уважать за ум и находчивость, и будет покровительствовать, помогая справиться с проблемами, которые выпадут на вторую половину года.

Природное стремление и упорство, включая самоуверенность и обман, Коню вряд ли придется по душе. Поэтому Осе стоит прислушиваться к советам и желаниям окружающих.

Славянский гороскоп на 2023 год для Притаившегося Люта или Волка (1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010)

Волку свойственны смелость и бесстрашие, а также чуткость и доброта. В год Коня стоит отказаться от хитростей, а добиваться всего честностью и упорством.

Летом знаку будет предоставлен редкий шанс: в нужный момент интуиция подскажет, как поступить. При удачном стечении обстоятельств Волк может стать настоящим лидером. Но стоит держать эмоции при себе и не быть категоричными и эгоистичными.

Славянский гороскоп на 2023 год для Огненной Белки (1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011)

В год Конь Белке стоит сбавить обороты и не начинать что-то новое до завершения предыдущего. В 2023 году необходимо уделить внимание ментальному здоровью.

Славянский гороскоп на 2023 год для Жемчужной Щуки (1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012, 2028)

Щуки обладают спокойствием и мудростью. Часто они - чрезмерно консервативны и излишне самоуверенны. Однако, Щуки способны вселить в окружающих внутренний покой и честность.

В год Коня предстоит быть менее мнительным. Излишнее чувство вины и жалости ко всем вокруг до добра не доведут.

2023 год пройдет под знаком творчества, вдохновения и семьи. открытые источники

Славянский гороскоп на 2023 год для Бородатой Жабы (1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013)

Жабы аккуратны, бережливы и умеют накапливать. Такое поведение обязательно пригодится Жабам и поможет избежать материальных трудностей.

Год Коня поможет стабилизировать эмоциональный фон и немного сбавить обороты.

Славянский гороскоп на 2023 год для Дикого Вепря или Кабана (1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 2014)

Вепри обладают хорошей интуицией. В год Коня предстоит быть только оптимистом. Знаку придется подстраиваться под текущие обстоятельства. Летом нужно отказаться от активности, а принимать решения только после тщательного обдумывания.

От качества отношений с людьми будет зависеть будущее. Кабану стоит держать эмоции под контролем и не лезть в чужую жизнь.

Славянский гороскоп на 2023 год для Белого Филина (1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015)

Конь оценит творческий подход Филина к жизни, если представитель знака не будет лениться, а только двигаться к успеху. Не стоит гнаться за неким принцем на белом коне из своих мечтаний, а лучше оглянуться вокруг и к друзьям. Конь точно приготовил сюрприз!

Славянский гороскоп на 2023 год для Шипящего Ужа (1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016, 2032)

Шипящий Уж умеет жить достаточно спокойно, сопровождая собственной философией. Ужи умеют видеть людей насквозь, угадывать скрытые стороны вещей. В работе представитель знака умеет показать высокий уровень работоспособности, что очень по душе Коню.

Говоря о личной жизни, Ужу стоит найти того, кто будет готов о нем заботиться и всегда сможет защитить.

Славянский гороскоп на 2023 год для Крадущегося Лиса (1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017)

Для Лисы счастье - это когда работа и дела идут, а в личной жизни все спокойно. В 2023 году Лисе предстоит взглянуть на себя прошлую. Год принесет успех, признание. А те, кто не любил вас, признает свою ошибку.

Без трудностей не обойдется, но представителям знака все по колено - благодаря свойственной сообразительности и находчивости.

Славянский гороскоп на 2023 год для Свернувшегося Ежа (1938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018)

Конь оценит трепетное отношение Ежа к близким и будет всячески помогать. Однако стоит быть более последовательным в своих действиях, чтобы не потерять поддержку.

Славянский гороскоп на 2023 год для Парящего Орла (1971, 1987, 2003, 2019, 2035)

Представители знака Парящий Орел - свободолюбивы и не выполняют чужих приказов. Однако по отношению к близким - верный и надежный. Чтобы в год Коня достичь успеха, стоит не злоупотреблять своей властью, а помогать окружающим, на мир смотреть рационально.

Славянский гороскоп на 2023 год для Прядущего Мизгиря или Паука (1940, 1956, 1972, 1988, 2004, 2020, 2036)

В год Коня Пауку стоит держаться компании, чем проводить время в одиночестве. Рабочие поездки и сделки окажутся выгодными и принесут доход. Не нужно поддаваться на провокации, а придерживаться вежливости.

Летний отпуск лучше провести в незнакомой стране, но со знакомыми.

Из-за излишней эмоциональности Паук порой не замечает происходящего. Стоит посмотреть вокруг, пока возможность есть.

Славянский гороскоп на 2023 год для Кричащего Петуха (1941, 1957, 1973, 1989, 2005, 2021, 2037)

Коню симпатизирует преданность Петуха семье. Покровитель будет помогать и оберегать от огромных неприятностей. Однако, Огнегривый Конь может наказать за излишнюю гордость, поэтому не нужно сильно не распушать хвост

Славянский гороскоп на 2023 год для Златорогого Тура или Быка (1942, 1958, 1974, 1990, 2006, 2022, 2038)

Бык отличается добротой и талантами всегда находиться в центре внимания. Год Коня окажется удачным в вопросе финансов и работы, а также принесет много интересных событий. Не стоит упускать возможностей, а также Быку предстоит постараться быть смелее.

Славянский гороскоп на 2023 год для Огнегривого Коня (1943, 1959, 1975, 1991, 2007, 2023, 2039)

Коню в год Коня будет не слишком сладко. Без неприятностей не обойдется. Астрологи рекомендуют заранее закончить начатое. 2023 год будет насыщенным на события, часть из которых оставят свой след в сердце.

Главное, это Коню оставаться при своих интересах, не хандрить и отказаться от балласта.