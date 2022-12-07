Модные и стильные пуховики 2023 года — что выбрать на зиму
Какие пуховики в моде зимой 2022-2023 – какой цвет и покрой лучше выбрать девушке.
Мода все больше движется к практичности и удобности. Если мода на меховые шубы ушла в небытие, то пуховики и шубы из искусственного меха стали настоящим трендом. Пуховик можно по праву назвать самой универсальной, теплой и модной верхней одеждой. За ними легко ухаживать, доступная цена и правильно подобранный фасон сделает аутфит точно стильным.
Зимой 2022-2023 вариация модных пуховиков невероятная: длинные и короткие, объемные и с акцентом на талию, элегантные и спортивные.
Какие пуховики в моде зимой 2022-2023
Главными трендами можно назвать:
- двухсторонний;
- кожаный;
- пуховик-пальто;
- пуховик-одеяло;
- стеганый;
- короткий;
- удлиненный;
- с меховым декором;
- дутый пуховик;
- оверсайз;
- с поясом;
- укороченный рукав;
- пуховик-трансформер;
- пуховик необычного силуэта и покроя;
- комбинированный пуховик из разных материалов.
Длинные пуховики не утратили своей актуальности. Зимой 2023 года добавились модификации, как пуховик с поясом, пуховик-пальто и пуховик-одеяло. Стильный пуховик-кокон может быть длинного и короткого фасона. Такие виды пуховиков подчеркивают женственность и хрупкость девушки. А также способны скрыть недостатки фигуры.
Короткие пуховики - явный фаворит и уже "классика" зимней моды не первый сезон. В укороченном пуховике легко и удобно передвигаться, не сковывает движений и хорошо согреет даже в самый морозный день.
Какой цвет пуховика сейчас в моде
Главным цветочным трендом осень-зима 2022-2023 является эффект "металлик". Серебристый, золотистый или любой другой вид блеска металла будет актуально и модно смотреться на пуховике.
Вечная классика - это минимализм. Лаконичный крой, минимум деталей и нейтральный цвет - такие пуховики стали привычной повседневностью.
Цветочный узор. В моду вновь вернулись 2000-е. Пестрые цвета, логомания, восточные узоры, звериные принты. На пике популярности - расцветка Тай-дай