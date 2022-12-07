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Модные и стильные пуховики 2023 года — что выбрать на зиму

Какие пуховики в моде зимой 2022-2023 – какой цвет и покрой лучше выбрать девушке.

Автор: Шапарь Анастасия
Модные и стильные пуховики 2023 года — что выбрать на зиму
Что можно зимой 2023
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Мода все больше движется к практичности и удобности. Если мода на меховые шубы ушла в небытие, то пуховики и шубы из искусственного меха стали настоящим трендом. Пуховик можно по праву назвать самой универсальной, теплой и модной верхней одеждой. За ними легко ухаживать, доступная цена и правильно подобранный фасон сделает аутфит точно стильным.

Зимой 2022-2023 вариация модных пуховиков невероятная: длинные и короткие, объемные и с акцентом на талию, элегантные и спортивные.

Какие пуховики в моде зимой 2022-2023

Главными трендами можно назвать:

  • двухсторонний;
  • кожаный;
  • пуховик-пальто;
  • пуховик-одеяло;
  • стеганый;
  • короткий;
  • удлиненный;
  • с меховым декором;
  • дутый пуховик;
  • оверсайз;
  • с поясом;
  • укороченный рукав;
  • пуховик-трансформер;
  • пуховик необычного силуэта и покроя;
  • комбинированный пуховик из разных материалов.

Длинные пуховики не утратили своей актуальности. Зимой 2023 года добавились модификации, как пуховик с поясом, пуховик-пальто и пуховик-одеяло. Стильный пуховик-кокон может быть длинного и короткого фасона. Такие виды пуховиков подчеркивают женственность и хрупкость девушки. А также способны скрыть недостатки фигуры.

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Короткие пуховики - явный фаворит и уже "классика" зимней моды не первый сезон. В укороченном пуховике легко и удобно передвигаться, не сковывает движений и хорошо согреет даже в самый морозный день.

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Какой цвет пуховика сейчас в моде

Главным цветочным трендом осень-зима 2022-2023 является эффект "металлик". Серебристый, золотистый или любой другой вид блеска металла будет актуально и модно смотреться на пуховике.

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Вечная классика - это минимализм. Лаконичный крой, минимум деталей и нейтральный цвет - такие пуховики стали привычной повседневностью.

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Цветочный узор. В моду вновь вернулись 2000-е. Пестрые цвета, логомания, восточные узоры, звериные принты. На пике популярности - расцветка Тай-дай 

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Модные пуховики 2022-2033 — ТОП-20 стильных вариантов

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Теги:
мода, зима, верхняя одежда, тренды, пуховики

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