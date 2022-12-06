Фаворитка Холостяка Катя вступилась за Алекса, который отказался проводить церемонию роз

Из-за скандала с девушками Топольский отменил традиционную церемонию в 6 выпуске.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская модель, участница "Холостяка-12" Екатерина Лозовицкая отреагировала на скандал, который произошел в 6 выпуске шоу. В Инстаграме девушка описала со своей стороны, как это выглядело, а также вступилась за главного героя - Алекса Топольского.

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Бизнесмен отказался проводить церемонию роз после того, как услышал, что девушки друг про друга наговорили. Екатерина отметила, что это была самая тяжелая и неожиданная церемония роз. Ей было очень обидно.

"Дело было не в комментариях девушек в мою сторону. Я мало с кем близко общалась, поэтому поверхностные мысли и выводы не выбили из колеи. Противной была сама ситуация. Очень стыдно стоять так, в ряд, и выслушивать тонны грязи друг о друге в присутствии мужчины. Это был урок для каждого из нас," - высказалась фаворитка Холостяка.

Модель отметила, что многие участницы говорили о негативных качествах конкуренток и даже высказывали слухи. Однако особенно ей было обидно за Алекса, который вынужден был слушать женские разборки.

"Я понимала, что для него эта ситуация была очень сложная и непонятная. Кому верить? Кого защищать? Как реагировать? Мы сами поставили его в очень непростое положение. Он, видимо, почувствовал разочарование. Поэтому отменить церемонию роз было самым правильным решением. Меня очень поразила его решительность. Но внутри все сжималось. Честно, хотелось его поддержать. Это все, о чем я тогда думала," - призналась Екатерина.

Ранее мы писали, как Алекс Топольский объяснил свое решение отменить церемонию роз в 6 выпуске.