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Какой церковный праздник 17 ноября - традиции и что нельзя делать

Церковь почитает святого Григория Чудотворца.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 17 ноября - традиции и что нельзя делать
Свя­ти­тель Гри­го­рий.
открытые источники

Во вторник, 17 ноября, православные христиане чтят память святого Григория Чудотворца. Его вспоминают 17 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 30 ноября. 

С днем ангела поздравляют носителей имен: Андрей, Григорий, Лазарь, Михаил, Никон, Сергей.

Какой церковный праздник 17 ноября

Святитель Григорий родился в семье знатных язычников, получил хорошее образование. Когда Григорий познакомился с учителем-христианином, то принял решение креститься. Жители Неокесарии видели именно его епископом, но святитель искал уединения. Поэтому он уехал в пустыню, где проводил время в посте и молитве. 

Однако Григория посвятили заочно в епископы. Святой многих язычников обратил в христианство, примирял людей, учил не врать. Перед смертью епископ узнал, что в городе осталось 17 неверующих, и был рад, что когда пришел, они все приняли христианство. 

Святой Григорий Неокесарийский.
Святой Григорий Неокесарийский.
открытые источники

Традиции и обычаи 17 ноября

На Григория проводили пышные праздники. И взрослые, и дети катались на санях как можно дольше, чтобы год был удачным. Также в народе говорили: "Какой Григорий — такая и зима". 

  • Если листья падают изнанкой вниз - зима будет холодной. 
  • Если теплая и сухая погода - весна будет дождливой.

Что нельзя делать 17 ноября

  • Не нужно стричь волосы.
  • Не стоит мерить чужие вещи и украшения.
  • Нельзя ссориться. 
  • Не следует отправляться в дальний путь. 
  • Не нужно хвастаться.
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