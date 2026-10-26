Какой церковный праздник 27 октября - традиции и что нельзя делать

Церковь почитает пре­по­доб­но­го Несто­ра ле­то­пис­ца и мученицу Капитолину.

Автор: Мельник Анна

Во вторник, 27 октября, православные христиане чтят память пре­по­доб­но­го Несто­ра ле­то­пис­ца и мученицы Капитолины. Их вспоминают 27 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 9 ноября.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Андрей, Капитолина, Леокадия, Марк, Нестор.

Какой церковный праздник 27 октября

Преподобный Нестор Летописец родился примерно в 1056 году, а умер около 1114 года. Был монахом Киево-Печерского монастыря, летописцем и писателем. Именно преподобный написал "Повесть временных лет", а также прославился как автор произведений о князе Владимире и Крещении Руси. Кроме этого, монах составлял жизнеописания других киевских и печерских угодников: сохранились житие преподобного Феодосия Печерского и «Сказание и страдание и похвала мученикам святым Борису и Глебу».

Преподобный Нестор в совершенстве говорил на греческом языке. Летописца считали одним из самых образованных людей в Киевской Руси в XI в начале XII века.

Преподобный Нестор Летописец. открытые источники

Капитолина родилась в Каппадокии, в богатой семьи. Святая уверовала в Христа, раздала все свое имущество нуждающимся и посвятила себя служению Господу. Когда начальник Каппадокии узнал об этом, то отправил девушку в темницу и требовал отречься от христианства, а также принести жертву языческим богам. За отказ Капитолину казнили.

Ее убийство увидела рабыня мученицы Еротиида. Девушка также приняла христианство и бросила камень в палача, за что ее тоже казнили.

Мученица Капитолина. открытые источники

Традиции и обычаи 27 октября

На Нестора стоит давать обещания, которых точно придержетесь. Молодые девушки ходили в храм и ставили свечи Пресвятой Богородице, просили защиты от бед.

Если гуси долго плавают - к теплой погоде еще долгое время.

Если иней на деревьях - к скорым морозам.

Если туман - к оттепели.

Если ветер дует в одну сторону - к дождям.

Что нельзя делать 27 октября