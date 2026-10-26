Какой церковный праздник 27 октября - традиции и что нельзя делать
Церковь почитает преподобного Нестора летописца и мученицу Капитолину.
Во вторник, 27 октября, православные христиане чтят память преподобного Нестора летописца и мученицы Капитолины. Их вспоминают 27 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 9 ноября.
С Днем ангела поздравляют носителей имен: Андрей, Капитолина, Леокадия, Марк, Нестор.
Какой церковный праздник 27 октября
Преподобный Нестор Летописец родился примерно в 1056 году, а умер около 1114 года. Был монахом Киево-Печерского монастыря, летописцем и писателем. Именно преподобный написал "Повесть временных лет", а также прославился как автор произведений о князе Владимире и Крещении Руси. Кроме этого, монах составлял жизнеописания других киевских и печерских угодников: сохранились житие преподобного Феодосия Печерского и «Сказание и страдание и похвала мученикам святым Борису и Глебу».
Преподобный Нестор в совершенстве говорил на греческом языке. Летописца считали одним из самых образованных людей в Киевской Руси в XI в начале XII века.
Капитолина родилась в Каппадокии, в богатой семьи. Святая уверовала в Христа, раздала все свое имущество нуждающимся и посвятила себя служению Господу. Когда начальник Каппадокии узнал об этом, то отправил девушку в темницу и требовал отречься от христианства, а также принести жертву языческим богам. За отказ Капитолину казнили.
Ее убийство увидела рабыня мученицы Еротиида. Девушка также приняла христианство и бросила камень в палача, за что ее тоже казнили.
Традиции и обычаи 27 октября
На Нестора стоит давать обещания, которых точно придержетесь. Молодые девушки ходили в храм и ставили свечи Пресвятой Богородице, просили защиты от бед.
- Если гуси долго плавают - к теплой погоде еще долгое время.
- Если иней на деревьях - к скорым морозам.
- Если туман - к оттепели.
- Если ветер дует в одну сторону - к дождям.
Что нельзя делать 27 октября
- Нельзя давать обещания.
- Не стоит принимать в подарок цветы.
- Не нужно разведенным женщинам задумываться о новых отношениях.