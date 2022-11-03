Зыгарь и Щербак обменялись браслетами из металла с Азовстали

Жан-Мишель Щербак показал кадры свадебного празднования со своим избранником, журналистом Михаилом Зигарем. Одновременно – вспомнил об Украине.

Пара вместе уже несколько лет

Российские журналист Михаил Зыгарь и актер Жан-Мишель Щербак, которые недавно вышли замуж, теперь имеют браслеты из металла "Азовстали". Их показал Жан-Мишель у себя в Инстаграме.

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Аксессуарами мужчины обменялись на свадебном праздновании. Они стали законными друг для друга 25 октября.

"После того, как я выложил первый пост с признанием в любви к самому себе и Михаилу, я пережил перерождение. Я избавился от огромного бремени, которое было очень тяжело нести. Ложь и недосказанность нуждаются в значительном использовании энергии. Если бы я знал, как хорошо будет теперь, то раньше не мучил бы себя", – поделился Щербак.

Также Жан-Мишель упомянул в своем сообщении Украину и действия РФ против нашей страны:

"Вместе с облегчением, счастьем встречи с друзьями и началом новой жизни замужем за лучшим человеком в мире приходит чувство вины. Я до сих пор нахожусь в невероятном чувстве эйфории на фоне того, что моя страна продолжает нападать на суверенную Украину, бомбить жилые дома и не только дронами и оставляет украинцев без тепла, света и связи. Ничто не закончилось".

instagram iam_jeanmichel

instagram iam_jeanmichel

instagram iam_jeanmichel

instagram iam_jeanmichel

Также актер поинтересовался, будет ли уместна публикация кадров, на которых они с избранником обмениваются кольцами от украинского бренда, а также браслетами из "Азовстали". Поскольку он, мол, одновременно больше не желает что-то скрывать, но и досадить кому-то своим праздником – тоже.

instagram iam_jeanmichel

instagram iam_jeanmichel

instagram iam_jeanmichel

instagram iam_jeanmichel

Зыгарь и Щербак оформили свой брак в Португалии. Они вместе уже три года.

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Ранее мы писали о том, как Зыгарь и Щербак прокомментировали начало своей брачной жизни.