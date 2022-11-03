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Холостяк 12: Топольский рассказал о первой вечеринке на проекте

В первом выпуске холостяк раздал розы 19 девушкам.

Автор: Шапарь Анастасия
Холостяк 12: Топольский рассказал о первой вечеринке на проекте
Алекс Топольский занимается бизнесом в Майями.
instagram holostyakstb

Главный герой 12 сезона романтического реалити "Холостяк", бизнесмен Алекс Топольский, поделился своими впечатлениями от первой вечеринки на проекте. В Инстаграме звезда поведал о деталях съемок первой серии. 

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После первого знакомства из 26 девушек Алекс выбрал 19 наиболее понравившихся участниц. По признанию предпринимателя, это была самая масштабная вечеринка в его жизни - на ней было 260 присутствующих. Съемки первого выпуска заняли 52 часа без перерыва, из которых лишь час Топольский смог поспать.

Холостяк с юмором поделился, что было настолько сложно, что он даже медитировал в туалете, так как только там было тихо.

"Это были самые длинные съемки. Но при этом хочется отметить, что все проходило на самом высоком уровне! Такой слаженной и профессиональной команды я еще никогда не встречал," - поведал Топольский.

Ранее мы писали, что Алекс ответил на хейт поклонников "Холостяка" по поводу украинской озвучки. 

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Теги:
Холостяк

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