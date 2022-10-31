Ким Кардашьян похвасталась костюмом Аватара на Хэллоуин

Звезда показала в обтягивающем костюме, насколько похудела.

Автор: Шапарь Анастасия

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала, чей образ выбрала для празднования Хэллоуина, который проходит 31 октября. В Инстаграме артистка поделилась снимками, на которых можно максимально рассмотреть ее наряд.

instagram kimkardashian

Ким поздравила поклонников с Хэллоуином и показала, что решила облачиться в наряд Аватара. Бизнес-вумен выбрала ярко-оранжевый парик, а лицо - полностью в синей косметике. Для обтекаемости звезда выбрала латексный облегающий костюм ярко-синего цвета. Точенные формы Кардашьян выделены специальной темной отделкой.

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian