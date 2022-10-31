АфишаАфиша
Русский Українська

Ким Кардашьян похвасталась костюмом Аватара на Хэллоуин

Звезда показала в обтягивающем костюме, насколько похудела.

Автор: Шапарь Анастасия
Ким Кардашьян похвасталась костюмом Аватара на Хэллоуин
Ким Кардашьян.
instagram kimkardashian

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала, чей образ выбрала для празднования Хэллоуина, который проходит 31 октября. В Инстаграме артистка поделилась снимками, на которых можно максимально рассмотреть ее наряд.

instagram kimkardashian

Ким поздравила поклонников с Хэллоуином и показала, что решила облачиться в наряд Аватара. Бизнес-вумен выбрала ярко-оранжевый парик, а лицо - полностью в синей косметике. Для обтекаемости звезда выбрала латексный облегающий костюм ярко-синего цвета. Точенные формы Кардашьян выделены специальной темной отделкой. 

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

Читайте нас в Google.News
Теги:
Аватар, Ким Кардашьян, хэллоуин, костюм

Статьи по теме

От суррогатной матери: Хлои Кардашян впервые показала сына
От суррогатной матери: Хлои Кардашян впервые показала сына
Яма показал развлечения с женой и Ступкой на Хэллоуин в Майами
Яма показал развлечения с женой и Ступкой на Хэллоуин в Майами
После антисемитских высказываний Канье: Кардашьян прокомментировала скандал с участием экс-мужа
После антисемитских высказываний Канье: Кардашьян прокомментировала скандал с участием экс-мужа
Сталлоне и Шварценеггер показали, как разделались с тыквами
Сталлоне и Шварценеггер показали, как разделались с тыквами
Ким Кардашьян шокировала интимными подробностями с Дэвидсоном во время разговора с бабушкой
Ким Кардашьян шокировала интимными подробностями с Дэвидсоном во время разговора с бабушкой
"Сладчайшие ангелы": Ким Кардашьян показала, как ее малыши поют в машине
"Сладчайшие ангелы": Ким Кардашьян показала, как ее малыши поют в машине

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монаха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK