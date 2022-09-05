Известная украинская певица рассказала о потере ребенка

СолоХа описала личную трагедию и то, как пыталась справиться с нервными срывами.

Певица не знала, как справиться с трагедией

Тереза Балашова, сценическое имя которой – СолоХа, рассказала о личной трагедии. Весной 2022 года она узнала, что ждет ребенка. Однако малыш так и не появился на свет. Об этом артистка рассказала в интервью Славе Демину.

"Сейчас я не беременна. К сожалению, я потеряла ребенка, потому что у меня были нервные срывы. Я уже всю эту ситуацию выплакала. Длительное время я приходила в сознание. Очень тяжело, но произошло как произошло", – сказала СолоХа.

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Потеряв потомка, исполнительница приобрела бутылку вина и сама ее опорожнила. Женщина не знает, каким советом поделиться со столкнувшимися с таким женщинами:

"Честно говоря, я не знала как пережить. Я просто купила бутылку вина и сама ее выпила. Потому что я не знала как мне разрядиться. Я же, во-первых, никому почти ничего не говорила. Это для меня было сакральное. Как говорят, три месяца переживаешь – тогда все будет хорошо. Самое тяжелое время – это три месяца, когда плод формируется. Я ждала три месяца и потом уже хотела рассказать. Я об этом узнала в 10 утра, когда была на приеме у врача. Я была сама. Не понимала, что делать: мой мозг взорвался", – изобразила пережитое Тереза.

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Для того чтобы отвлечься от горя, певица погрузилась в работу.

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