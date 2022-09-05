Звезду "Друзей" Лизу Кудроу назвали самой грубой знаменитостью: причина

Актриса негативно высказалась об участнике реалити при его супруге.

Автор: Шапарь Анастасия

Участник реалити-шоу "MTV The Hills" Спенсер Пратт назвал голливудскую актрису Лизу Кудроу, сыгравшую Фиби в "Друзьях", одной из самых худших людей, которых он когда-либо встречал. Об этом сообщает Mirror.

Поклонник узнал у 39-летней звезды, кого он считает самой грубой знаменитостью. Спенсер сразу же назвал Лизу.

"О, это легко. Фиби из "Друзей", несомненно, одна из самых худших людей, с которыми я когда-либо контактировал," - заявил герой реалити.

Спенсер Пратт рассказал неприятную историю, которая произошла в 2009 году.

"Мы с Гайди были приглашены на нашу первую элитную вечеринку. Когда мы пришли, было ясно, что нас там никто не ждет… Но нам с Гайди было безразлично, потому что была вкусная еда и открытый бар. Пока мы сидели и ели чуть-чуть икры, подошла Фиби (Лиза), что было немного шокирующим, поскольку на вечеринке с нами вообще никто не разговаривал. Прямо при мне говорит Гайди, что ей нужно убегать от меня как можно быстрее, потому что я собираюсь ее убить, что у меня глаза серийного убийцы. Гайди ждет, шутка ли это, возможно, это вечеринка скрытой камеры. Но не смеется, а Лиза просто уходит," - вспомнил Пратт.

Спенсер Пратт и Гайди Монтег. EPA

По словам Спенсера, это самый грубый момент, который он когда-либо встречал в жизни.

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