Победительница "Голоса" победила рак спустя год лечения: Я должна жить, потому что люблю

Оксана Муха призналась, что готова рассказать, что пришлось ей пережить.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица, победительница "Голосу країни-9" Оксана Муха победила рак. В Фейсбуке артистка призналась, что готова рассказать, как ей удалось пережить этот год, так как поборола болезнь. Певица отметила, что теперь точно знает, что победить рак - это реально, так как так должно было случиться.

Муха подчеркнула, что стала сильнее, рак - это не приговор, однако это очень жестоко. Однако в такой неизвестности судьба подарила Оксане чудесных людей.

"Настолько жестоко, что ты закрываешься. Даже от самых близких друзей. Закрываешься, чтобы найти силы для борьбы. Ты ищешь путь. А самое трудное – пытаешься принять ситуацию… и, наконец, встать на этот путь. Желаю каждому онкобольному найти свой путь к выздоровлению. И желаю не потерять веру. Ибо у Бога все возможно," - поведала Оксана.

Певица призналась, что за время борьбы за жизнь она переосмыслила ценности жизни. Оксана очень пожалела, что недостаточно проводила времени с сыном и другими членами семьи, что работала в режиме нон-стоп. Однако даже когда узнала о своем диагнозе, не думала уходить из сцены.

Певица призналась, что такой ее видели немногие. facebook.com/Oksana.Mukha.Music

"Но меня не оставляло ощущение: никто и ничто не смогут остановить меня петь. Потому что через песню я открываю человеческие души. Такое мое предназначение. Мнения не предполагала, что могу отменить концерты, даже во времени терапий, потому что вы меня ждете. вами виделись в декабре 2021-го во Львове, в январе-2022 – в Виннице, Киеве и Ивано-Франковске, и даже в феврале-2022 в Праге, когда мне говорили, что это невозможно… но я знала, что у Бога все возможно ," - призналась Оксана.

Певица поведала, что полномасштабная война забрала у нее все силы. Только люди рядом помогли ей справиться со всеми испытаниями судьбы. Оксана анонсировала свое возвращение, однако признается, что немного изменилась.

"Безвыходность. Дикая боль, потому что ты далеко, потому что ты не можешь помочь так, как бы хотел. Мне очень повезло. За год до болезни судьба подарила мне Николая. Он прошел рядом все 24/7 испытаний. Мой Ангел-Хранитель. И вы сейчас видите еще один мой портрет авторства Николая - "Я победила". Такой меня видело немного людей. Я возвращаюсь. Немного изменилась... Нуждаюсь открыться снова," - подчеркнула Оксана Муха.

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