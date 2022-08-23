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Брат Аффлека обратился к Джей Ло: Приготовься к настоящей дисфункции

Кейси Аффлек поприветствовал звездную невестку в их семье с юмором.

Автор: Шапарь Анастасия
Брат Аффлека обратился к Джей Ло: Приготовься к настоящей дисфункции
Джей Ло и Бен Аффлек поженились на выходных.
соцсети

Брат американского актера Бена Аффлека, который также работает актером, Кейси, публично обратился к новоиспеченной супруге Бена - певице Дженнифер Лопес. Кейси поприветствовал Джей в их семье, посвятив пост с ноткой юмора в Инстаграме.

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Аффлек опубликовал архивное фото, на котором они запечатлены втроем. Судя по внешнему виду актеров-братьев и певицы, снимок был сделан в начале 2000-х, когда Бен и Дженнифер встречались первый раз. Хоть Кейси начал пост двухзначно, в конце актер дал понять, что тепло относится к звездной невестке.

"Хороших вещей стоит ждать. Здесь тебя ждут перипетии, новые начинания и поиски новых резервуаров старой любви. Добро пожаловать в семью. Приготовься к настоящей дисфункции. Шучу. Я шучу. Джен, ты жемчужина. Мы любим тебя так сильно," - подписал фото Кейси Аффлек.

К слову, брат Бена, по информации издания E!News, получил приглашение на свадьбу, но не пришел.

Ранее мы писали, как прошло свадебное торжество Бена и Дженнифер. 

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Теги:
Брат, Бен Аффлек, Дженнифер Лопес, свадьба

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