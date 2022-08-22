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Осадчая разочарована, что до вторжения Денисову приглашали на украинское ТВ

Танцовщицу Татьяну Денисову вычеркнули из списка судей украинского танцевального шоу.

Автор: Шапарь Анастасия
Осадчая разочарована, что до вторжения Денисову приглашали на украинское ТВ
Екатерина Осадчая и Татьяна Денисова.

Российская хореограф Татьяна Денисова была приглашена до полномасштабной войны в танцевальный проект "Танцы.World of Dance". Однако ее вычеркнули из списка судей за молчаливую позицию по поводу вторжения РФ на территорию Украины. Сам факт приглашения российских звезд в украинское телепространство вызывает у украинской теледивы Кати Осадчей недоумение.

Несмотря на то, что выпуски шоу "Танцы.World of Dance" уже отсняты, организаторы перемонтируют так, чтобы Денисова не фигурировала. Осадчая упрекнула канал за решение пригласить россиянку. 

"Жаль, что только сейчас. Денисова за последние 8 лет снялась почти у всех танцевальных российских шоу и почти жила в России. Если бы не война, она вернулась бы, села в жюри и ездила из России в Украину на съемки. Собственно, это была часть нарратива, который нам насаживали, а все радостно на это шли. Это танцы, они вне политики?" - риторически задалась Екатерина.

instagram kosadcha

Также теледива выразила надежду, что тенденция "дерусификации" продлится и после победы Украины в войне.

"Каждому нужно это хорошо запомнить. Чтобы после победы в медийном пространстве вдруг не всплыли все эти люди со словами - "у меня даже ребенок Мир, я же за него"", – намекнула на молчунью Регину Тодоренко ведущая.

instagram kosadcha

Ранее мы писали, что Педан заявил, что в украинском шоу-бизнесе начался "отсев". Также ведущий подчеркнул, что необходимо отказаться от всего российского.

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Теги:
Екатерина Осадчая, Татьяна Денисова

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