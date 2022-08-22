Деми Мур наслаждается отдыхом в Греции – фото в белом купальнике

Бывшая Эштона Катчера показала кадры с живописными холмами, морем и яхтой.

Мать троих детей Брюса Уиллиса Деми Мур на прошлой неделе показала свой морской отдых в Греции, выставив кадры в розовом купальнике. Теперь она продемонстрировала подписчикам дополнительные фотосвидетельства своего посещения страны.

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Деми снова была на яхте. Но на этот раз – в белом раздельном купальнике. На первом снимке она сидит на бортике плавсредства в солнцезащитных очках и улыбается. Позади раскинулись зеленые холмы и небольшие дома.

instagram demimoore

На втором фото запечатлен любимец голливудской знаменитости – собака Пилаф. Она умостилась на мягком кресле в теньке.

instagram demimoore

"Снимки из отпуска", – немногословно подписала пополнение своего блога лицедейка.

Греки приветствуют Мур в своей стране. В комментариях они, а также почитатели актрисы из других стран, оставили массу комплиментов:

"Добро пожаловать в Грецию".

"Красивая! И ты, и пейзаж!"

"Добро пожаловать в мою страну! Спасибо, что заглянули к нам! Надеюсь, вам понравится ваш отпуск! Вы всегда такая красивая..."

"Ты нестареющая. Прекрасна как всегда".

"Ты такая красивая, и твоя собачка тоже".

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