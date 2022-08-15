Лилия Ребрик рассказала, этично ли мечтать во время войны

Украинская телеведущая в новом философском посте описала свои желания.

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик опубликовала в своем блоге черно-белый снимок, на котором она жмурится от солнца. К нему она оставила развернутую подпись, которая нашла отклик у более чем пяти тысяч инстаграмщиков.

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Ребрик высказалась на тему того, можно ли мечтать, когда в стране идет война.

"Мечтаю ли я? Позволяю ли я себе это в войну? Этично, честно ли это относительно тех, кто там – в аду – стоит за нас, к тем, кто больше не вернется, к тем, чьи жизнь вдребезги разнесли россияне? Да, мечтаю. Учусь это делать снова, потому что первые месяцы было очень тяжело", – поведала Лилия.

Далее блоггерша уточнила, какие именно стремления ее переполняют:

"Моя самая страстная и желанная мечта, конечно, – о победе. Побыстрее. Чтобы все вернулись живыми, чтобы мы строили и восстанавливали, чтобы жили мирно и не голосовали, как учиться детям: онлайн или офлайн, не боялись провожать их в школу. Не содрогались от звуков, не искали на карте ближайшие укрытия. Не слышали сигналов воздушной тревоги. И чтобы чувствовали себя в безопасности дома. Ведь это самое плохое ощущение, когда даже дома, в своей крепости, не чувствуешь себя защищенным".

Кроме глобальных мечтаний, у Лилии Ребрик есть меньшие прихоти. Их она назвала "мечтами-мелочами":

"Но есть у меня и мечты-мелочи, как у каждого человека. Ибо знаю, что обязательно будет и жизнь ПОСЛЕ. Хочу на море, чувствовать соленый воздух, прятаться под пляжным зонтиком от палящего солнца, слышать смех своих детей, перебивающих шум волн. Хочу в горы: чтобы снег хрустел под ногами, чтобы теплая шапка, шарф, красные от мороза щеки и чтобы какое-то безграничное счастье разливалось внутри. Хочу с мужем в романтическое мини-путешествие, чтобы только мы вдвоем и перед нами – целый мир. В эфир хочу: снова говорить вам "доброе утро" или, может, "добрый вечер" – без разницы, какого времени суток желать, главное, что действительно доброго. Хочу, чтобы все снова научились мечтать и не бояться этого!"

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В конце поста Ребрик призвала подписчиков делиться своими мечтами-мелочами.

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